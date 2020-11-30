«С первым снегом!» Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 23 по 29 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Anzhelika Rudnitskауа_slutsk (@beauty_ang_)

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Публикация от Лиза Вишняк (@liza_vihniak)

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Публикация от Yuliya Kamenskaya (@kamenskaya_by)

 

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Публикация от Светлана🦋 (@svetlana_kardovich)

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Публикация от Мама▪️Фотограф Слуцк▪️Минск (@julia_mayeuskaya)

 

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Публикация от Лера (@lera_2010_04)

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Публикация от Юля (@sm__yulia)

 

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Публикация от Светлана🦋 (@svetlana_kardovich)

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Публикация от 𝙹𝚞𝚕𝚒𝚊 𝙺𝚘𝚛𝚣𝚞𝚗 (@julenka_mur)

 

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Публикация от приветвсемотмороженнымуебанам (@vadima_tarasenko)