Похититель утюга. Или как житель Слуцка решил не платить за товар в магазине (видео)

Житель Слуцка, придя в магазин «Строймаркет», расположенный на улице 14-ти Партизан, схватил приглянувшийся утюг и попытался покинуть торговую точку, не заплатив за товар. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.
Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения и представители охраны магазина, бросившиеся наперерез обладателю утюга.
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Видео: УВД Миноблисполкома
Мужчина сумел пробежать по торговому залу и выбежать на улицу. И уже там его настигли охранник и продавец.
Электроприбор у мужчины отобрали, после чего передали прибывшим сотрудникам милиции.
Слуцким РОСК в отношении похитителя утюга возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».