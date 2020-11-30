Похититель утюга. Или как житель Слуцка решил не платить за товар в магазине (видео)

Житель Слуцка, придя в магазин «Строймаркет», расположенный на улице 14-ти Партизан, схватил приглянувшийся утюг и попытался покинуть торговую точку, не заплатив за товар. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения и представители охраны магазина, бросившиеся наперерез обладателю утюга.

Реклама

Видео: УВД Миноблисполкома

Мужчина сумел пробежать по торговому залу и выбежать на улицу. И уже там его настигли охранник и продавец.

Электроприбор у мужчины отобрали, после чего передали прибывшим сотрудникам милиции.

Слуцким РОСК в отношении похитителя утюга возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».