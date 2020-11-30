Какие подарки просят дети у Деда Мороза «Кур'ера». В редакцию пришло ещё пять писем от маленьких случчан

В нашу редакцию пришло ещё пять писем от маленьких случчан. Мечты у всех детей разные — от блестящих фломастеров до нового смартфона. Посмотрите, что хорошего ребята сделали в этом году. Между тем приём писем для Деда Мороза «Кур'ера» продолжается.

Милана Новик: «Не обижала родителей»

Реклама

Здравствуй, Дедушка Мороз. Я учусь в СШ № 13 во 2 «Б» классе. Нам ещё оценки не ставят, но учусь я хорошо. Учитель меня хвалит, мне нравится ходить в школу. А ещё у меня есть любимое занятие. Я увлекаюсь гимнастикой, хожу в спортивную школу.

Дедушка, в этом году я вела себя хорошо. Не обижала родителей, помогала мыть посуду.

Я очень люблю куколки «Лол» и хочу, чтобы ты мне подарил их. Люблю пушистиков и гравюру. Ещё я люблю рисовать и хочу блестящие фломастеры и карандаши. Я очень жду тебя в гости.

Яна Чернова: «Нашла ключи и вернула их владельцу»

Здравствуй, Дедушка Мороз. Весь год я очень старалась хорошо учиться. Вела себя хорошо. Закончила 4-й класс на «отлично».

Старалась помочь всем, кто нуждался в моей помощи. Один раз нашла ключи, они висели на дереве, и я попыталась найти владельца пропажи. И мне это удалось.

Поругалась с подругой и чувствую себя виноватой.

Хочу получить Xiaomi Redmi Note 8 (голубой) и, если можно, большую кольцевую лампу, чтобы она регулировалась. Хочу поздравить всех с Новым годом!

Дарья Пужевич: «Я помогаю бабушкам кормить кур и кошку»

Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне восемь лет, я учусь хорошо, а потом плохо, потому что устаю и мне лень. Я хожу на танцы в ансамбль «Папараць-кветка» к Ирине Викторовне. Я очень хочу быть похожей на неё.

Ещё у меня есть сестра Саша. Сразу я обижалась на неё и не любила. Я помогаю бабушкам кормить кур и кошку. Дедушка Мороз, я хочу наушники большие и что-нибудь для Сашки. Можно пюрешки и соки, она у нас любит покушать.

Дедушка, поздравляю тебя и всех с Новым годом. Желаю успехов, счастья и здоровья. Люблю тебя.

Степан: «Я пылесосил сам, мама только помогала»

Здравствуй, Дедушка Мороз, миленький, родименький. Я хочу, чтобы ты пожил в нашем холодильнике.

Я плохо сегодня вёл себя в садике. Прости меня, пожалуйста. И подари мне пушистого на пульте управления чёрненького паука на колёсиках.

Я помогал родителям мыть посуду вечером. И вечером ещё пылесосил сам, один. Мама мне только помогала.

Дедушка Мороз, я обещаю, что в следующем году буду хорошо себя вести. И буду во-о-о-т таким пацаном.

Тимофей: «Приходи на Новый год со своей хорошенькой красавицей»

Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне 4 года. Живу я в Слуцке. И люблю пору года зиму. Хотел, чтобы ты подарил мне лыжи и игрушечную собачку на батарейках. В этом году я хорошо себя вёл. Помогал родителям и бабушкам.

Да, я приготовлю для тебя подарки, ты мой хороший друг. Миленький Дедушка, приглашаю тебя к себе на Новый год со Снегурочкой. Со своей хорошенькой красавицей.

Что надо сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет.

Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилию ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Контакты

Письма присылайте:

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 25) 959 29 90.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

Адрес: ул. Ленина, 126−1.

ул. Ленина, 126−1. Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина 212.

ул. Ленина 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.