Жительница деревни Гольчичи не тратит время на ненужные разговоры. Она расписывает камни и ворота (фото)

Перед входом на территорию Гольчицкой школы взгляд цепляется за красочно расписанный камень — на нём живописная земляничная полянка. Местные жители знают, что расписывает валуны их односельчанка Инна Давидовская. Женщина рассказала «Кур'еру», почему она это делает и есть ли на селе возможность творчески реализоваться.

На первом месте — семья

Инне чуть больше 30 лет, они с мужем и детьми живут в деревне Гольчичи Слуцкого района. Большой дом, сад, огород, подворье — ко всему приложила руку хозяйка. В семье двое детей. Сыну 16 лет, учится в 10-м классе, дочери 10 лет, пятиклассница. По словам Инны, ребята радуют школьными успехами. А дома мама создаёт детям все условия для развития и уделяет этому много времени.

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Многих утомляет каждодневное стояние у плиты, уборка. А Инна и это занятие превращает в творческую мастерскую. Если выпечка, то по оригинальным рецептам. Сделать заготовки на зиму — обязательно красиво оформить. Изготовить с детьми поделки — непременно оригинальные. Здесь идёт в ход любой подручный материал: рогожка, солома, камыш, лоскутки и многое другое.

Об увлечении рисованием

Рисованием Инна увлекается с детства. Говорит, что желание украшать всё, что находится вокруг, передалось ей по наследству от мамы Жанны Анатольевны Белявской. Мать и дочь живут на одной улице. Достаточно посмотреть на ворота и дом Жанны Анатольевны, чтобы увидеть такое же стремление украсить быт и пространство вокруг себя.

Инне нравится выделять яркими красками простые предметы. Валун у дороги для Инны — не холодный камень, а арт-объект. «Хочу добавить красок в жизнь! Чтобы душа радовалась!» — говорит Инна.

Для работы женщина не покупает специальные краски, а пользуется теми, что остаются после домашнего ремонта. На камень сначала наносит контур, а потом раскрашивает.

Инна считает, что в деревне есть много мест, которые могли бы стать ярче и наряднее. Например, однотонные и, как правило, тёмные ворота, калитки и заборы. Инна рисует на них яркие ягоды и цветы. «Мимо таких ворот не пройдёшь, обязательно взгляд остановится. А яркие краски — это радость!».

О перевоплощении

Особая часть жизни Инны — выступление в самодеятельности в Доме культуры деревни Гольчичи. Она участница многих постановок. Те, кто видел её выступления, говорят, что ей удаются гротескные характерные роли. Инна считает, что комические персонажи требуют больше внимания при подготовке. Она старательно учит текст, сама готовит костюм, грим, бутафорию. Здесь проявляется её фантазия и творческая натура.

На вопрос, где находит время для творчества, Инна ответила, что старается не тратить его на пустяки: ненужные разговоры и второстепенные дела. Она стремится, чтобы красота, созданная её руками и душой, радовала окружающих, а они от этого становились бы добрее и душевнее.