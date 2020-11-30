Бывший директор филиала Слуцкого сыродельного комбината и коррупция. Расследование уголовного дела завершено

Копыльский РОСК завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего бывшего директора филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», которого обвиняют в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, летом 2018 года руководитель филиала заключил договор подряда о проведении строительно-монтажных работ на складе с одним из предприятий Солигорского района. При этом объект фактически не ремонтировался — под видом текущего ремонта склада капитально ремонтировалось здание автомастерской.

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«После окончания работ на объекте директор подписал акты выполненных работ, в которых подрядчиком были завышены объёмы как работ, так и использованных стройматериалов на общую сумму более 61 тысячи. В результате противоправных действий ОАО „Слуцкий сыродельный комбинат“ причинён ущерб в особо крупном размере», — рассказали в СК.

За это обвиняемый получил от представителя подрядчика набор кухонной мебели со встроенной бытовой техникой. Кроме того, директору филиала отремонтировали кухню и коридор дома. Общая сумма полученных материальных ценностей составила более 33 тысяч. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели очную ставку. Мебель и дорогостоящая бытовая техника признаны вещественными доказательствами, на имущество обвиняемого в счёт возмещения ущерба наложен арест.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) УК РБ. К бывшему директору применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.