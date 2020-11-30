«Эмоции в минуты пожара просто «шкалят». Сержант внутренней службы Слуцкого РОЧС рассказал о буднях спасателей

Героем рубрики «Я б в спасатели пошёл, потому что…» на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям стал простой парень со Случчины Александр Скрипинский — сержант внутренней службы Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям и мастер спорта по плаванию. Молодой, бравый, сильный, с горящими глазами человек, пришедший в профессию случайно, но вовремя понявший, что это его призвание и работа по душе.

— Александр, почему вы выбрали профессию спасателя?

— Работа пожарного-спасателя очень захватывающая, и чувство того, что ради спасения людей надо рисковать жизнью, делает тебя эдаким супергероем, как бы это парадоксально ни звучало, который пытается сделать жизнь людей безопасной. Для меня примером всегда служили сверстники, с которыми мы вместе посещали секцию по плаванию в ГУ «Слуцкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва», а именно многое слышал от Пархимовича Ильи, который в то время собирался поступать в УО «Университет гражданской защиты МЧС», а после окончания обучения проходил службу в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью у нас в отделе.

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— Как родители отнеслись к выбору профессии?

— В первое время, когда нужно было заступать на дежурство, родители очень переживали за меня, но, когда узнали, что я работаю в хорошем коллективе, переживать перестали. Они уверены, что мне всегда помогут и в случае чего обязательно протянут руку помощи.

— Какие самые запоминающиеся моменты в вашей работе?

— С одной стороны, работа в пожарной части сложная, с другой — интересная. Каждый вызов — это особый случай. Едешь и не знаешь, что тебя там встретит. Зато я всегда уверен, что меня ждут дома. Семья — это опора и поддержка. — Вы помните свой первый пожар?

— Конечно, ведь такие события оседают в памяти у любого пожарного, который только начал свой путь. Эмоции в такие минуты просто «шкалят». Пожар случился днём, горел сарай. На вызов выехали пожарные и оперативно всё потушили. Все стояли друг за друга, каждый из нас чувствовал «плечо» товарища. Опытные пожарные помогали и давали много важных советов для меня как для новичка. Появилось осознание, что с такой стихией, как огонь, можно справиться, только работая в сплочённой команде.

— Довольны ли вы выбором профессии или хочется что-то изменить?

— Правильно выбрать профессию — значит найти своё место в жизни. Я доволен тем, что вовремя принял для себя решение и пришёл в эту профессию, ведь пожарный — «универсальный солдат», который должен уметь пользоваться техникой пожаротушения и проводить эвакуацию людей с места пожара, понимать тактику борьбы с огнём и знать технику собственной безопасности, а также необходимо уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим.

— Что бы вы пожелали читателям?

— Добивайтесь своих целей, ведь нет ничего невозможного и недостижимого! А самое главное, берегите себя и своих родных!