Топ-5 неожиданных вещей, которым нужно научить ребёнка до школы. И почему это важно

Обычно родители считают, что дети к школе должны стать самостоятельными, научиться общаться, а также читать и писать. Но есть и альтернативные мнения. Психолог Сергей Галиуллин перечислил другие важные вещи, которым нужно научить будущего первоклассника.

1. Иногда говорить «нет» взрослым

Почему важно. Дети во многом зависят от взрослых, в первую очередь — от родителей. Но ребёнок взрослеет, и ситуация меняется. Во-первых, он становится более самостоятельным и сильным и может не всегда слушать даже родителей. Во-вторых, взрослых вокруг ребёнка становится всё больше, и не всем им можно доверять.

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Поэтому полезно отучить ребёнка от автоматического послушания перед всеми взрослыми. Если учительница просит сделать что-то неправильное, с точки зрения ребёнка и родителей, не всегда нужно её слушать. Нужно учиться говорить «нет».

Как научить. Проще всего научить этому на собственном примере. Поощряйте ребёнка, когда он отказывает вам, потому что искренне чего-то не хочет (и это ему не вредит). Ребёнок отказался съесть «добавку» у бабушки — не осуждайте его за это, наоборот, поддержите. При этом важно научить отказывать вежливо: «Я сейчас не хочу, спасибо». Если ребёнку сложно отказывать взрослым, разделите взрослых на своих и чужих, расскажите о том, что чужим нельзя доверять и выполнять их требования — тоже.

2. Играть

Почему важно. Потому что игра — ведущая деятельность для дошкольников, в ней развиваются многие навыки. Также в игре формируется любопытство, без которого невозможна дальнейшая учебная деятельность. Ребёнка не нужно учить играть — он справится с этим сам. Нужно давать ему для этого место и время. Если ребёнка всё время водить на развивающие занятия, у него не останется время на игры. Если ребёнок в момент скуки сразу хватает в руки телефон, он перестаёт играть и получать удовольствие от игры. Как научить. Давайте ребёнку играть. Вы можете играть вместе с ребёнком, но если вам скучно и не нравится этого делать, находите того, кто поддержит — няня, воспитатель, родственники, сверстники на детской площадке. Очень важно иногда ребёнка оставлять в покое и давать ему играть одному (даже если вам кажется, что это не игры, а ерунда какая-то).

3. Быть собственником

Почему важно. Ребёнок должен уважать не только своё тело, но и свои вещи. Детей учат делиться, а нужно учить быть хозяином своим вещам. Ребёнок становится жадным не в тот момент, когда не делится игрушками, а когда его заставляют делиться вещами вопреки его желанию. Лучше научить ребёнка быть собственником и самому решать, когда делиться игрушками, а когда нет.

Как научить. Поощряйте аккуратное отношение ребёнка к его вещам. Разделяйте «свои» и «общие» игрушки. Игрушками в детском саду и на площадке нужно делиться — они «общие». По поводу своих игрушек ребёнок принимает решение сам. Просто говорите, что для контакта со сверстниками стоит делиться вещами, но если не хочется, можно придумать что-то другое — просто поиграть вместе без игрушек.

4. Принимать решения и видеть возможности

Почему важно. Взрослые часто ограничивают детей в выборе: читаем на ночь сказку или смотрим мультфильм? Некоторые дети предлагают другие варианты или соединяют вместе несколько возможностей, и если ребёнок делает так, важно его поддерживать. Это помогает ребёнку быть гибким сейчас и в будущем, учит видеть новые возможности там, где остальные могут сдаться и опустить руки.

Как научить. Не стоит ограничивать ребёнка в выборе простых вещей: слушайте и уважайте его мнение. Если ребёнок хочет есть кашу с супом и вареньем одновременно, то пусть попробует. А вот потом вы обсудите, понравилось ему это или нет, и сделаете выводы на будущее. Есть шанс, что ему может понравиться, просто будьте к этому морально готовы.

5. Слушать себя

Почему важно. Если ребёнок умеет «слушать» своё тело, понимает его сигналы, то он быстро научится распознавать и свои эмоции, желания, сможет отстаивать свои границы. Именно из уважения к себе и своим границам постепенно вырастает уважение к другим.

Как научить. Во-первых, нужно быть примером. Если вы слушаете себя, уделяете время медитации, зарядке или танцам, то и ребёнок будет учиться у вас. Учите ребёнка говорить о том, где и что у него болит, что он чувствует в данный момент, уделяйте этому внимание, поддерживайте его в изучении собственного тела и эмоций, чувств, которые он испытывает.