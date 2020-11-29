Как женский организм меняется после родов? Рассказывает гинеколог

Что происходит в первые дни после родов?

Первые недели после родов зачастую кажутся самыми трудными: мама посвящает всё своё время младенцу и забывает о собственных потребностях. При этом её организм меняется, и ему тоже может понадобиться поддержка. Что происходит с телом женщины после родов,эксперт Дмитрий Бурьяк, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивного здоровья Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Тело после родов переходит от периода вынашивания ребёнка внутри материнского организма к этапу вскармливания и постепенного возврата организма женщины к добеременному состоянию.

В первые шесть недель после появления малыша материнский организм начинает расставаться со всеми изменениями, которые в нём произошли во время беременности, восстанавливается после физического и психологического стресса, а также готовится к кормлению.

Дмитрий перечислил основные процессы, происходящие в этот период:

— После родов появляются выделения из половых путей. Их основной источник — место прикрепления плаценты к матке. В первую неделю выделения могут быть с примесью крови. Постепенно их объём уменьшается, через три-четыре недели они исчезают.

Также в течение двух-трёх недель женщину будут беспокоить сокращения матки, которые могут быть болезненными. Этот орган многократно уменьшается в размере и возвращается к добеременному состоянию.

— Обычно к концу вторых суток после родов (к концу третьих после кесарева сечения) молочные железы становятся твёрже, из сосков появляется молозиво, а затем и грудное молоко, — рассказывает специалист. — Резко изменяется гормональный фон, поскольку после рождения плаценты из крови быстро исчезают гормоны, которые этот орган в большом количестве выделял в конце беременности. Это приводит к изменению физического и даже психического состояния родившей женщины.

После родов через естественные родовые пути постепенно спадает их отёчность и болезненность, особенно если врачи ушивали разрезы и разрывы. После кесарева сечения в течение нескольких дней женщина будет ощущать болезненность и дискомфорт внизу живота и в области послеоперационного разреза.

— Наиболее частые проблемы в этот период — инфекции матки и родовых путей, нарушения лактации, трещины на сосках молочных желёз, недостаточное сокращение матки, которое может привести к кровотечению. Также ввиду изменений анатомии органов таза и в силу гормональной перестройки возможны послеродовая депрессия, проблемы со стулом и мочеиспусканием, обострение хронических заболеваний, имевшихся у женщины до и во время беременности, — объясняет врач. — Наиболее серьёзные проблемы обычно проявляются ещё до выписки из родильного дома, где врачи могут оказать соответствующую помощь.

Как организм восстанавливается в первые месяцы?

Большинство изменений, возникших во время беременности, постепенно проходят в течение шести недель послеродового периода. Некоторые функции (например, менструальная) восстанавливаются гораздо дольше, особенно у кормящих женщин. Месячные могут начаться через два-три месяца после родов, но могут не появляться и целый год.

— Мелкие травмы и швы, сделанные на местах разрывов, могут заживать до 10−14 дней, рубец на коже после кесарева сечения постепенно формируется и приобретает свой окончательный вид в течение нескольких месяцев, — перечисляет Дмитрий. — Нередко после родов маме назначают медикаменты и физиотерапию, чтобы она могла быстро и полноценно восстановиться.

Родившей женщине важно помнить про свой иммунитет. Роды и ранний послеродовый период — это время существенного стресса. Иммунитет может снизиться, повысив восприимчивость мамы к инфекционным заболеваниям. Поэтому в первые месяцы желательно избегать сквозняков, переохлаждений и ненужных перегрузок. В дальнейшем, если женщина будет рационально питаться, не забывать о физической активности и вовремя обращаться к врачам с подозрительными симптомами, уровень иммунитета вернётся к добеременному состоянию.

После выписки маме нужно будет прийти в женскую консультацию и сдать анализы.

— Время первого посещения врача зависит от течения раннего послеродового периода и от наличия осложнений, — делится опытом эксперт. — Здесь необходимо ориентироваться на рекомендации при выписке, в которых эта дата будет обозначена. Как правило, при посещении женской консультации сдают мазки, общий анализ крови и мочи.

Один из самых спорных вопросов — это изменение веса после родов. Есть примеры, когда женщины сбрасывают или набирают десятки килограммов в первые месяцы после рождения ребёнка. Почему так происходит? Доктор объяснил:

— В случае грудного вскармливания обмен веществ, который ускоряется во время беременности, после родов по-прежнему остаётся активным, поскольку женщине нужно обеспечить энергией не только себя, но и малыша. Если же ребёнок на искусственном вскармливании, обмен веществ родившей женщины будет замедляться, возвращаясь к добеременному уровню. Если во время беременности наблюдались отклонения в некоторых показателях — например, уровня глюкозы, чувствительности к инсулину, функции щитовидной железы, это может говорить о предрасположенности к обменным нарушениям в будущем и необходимости их профилактики.

Стоит помнить: килограммы прибавляются, когда организм получает больше энергии, чем расходует. Гормональный фон может влиять на аппетит и сдвигать обмен веществ в сторону накопления запасов энергии в виде жировой ткани или, наоборот, к расходу этих накоплений. Однако регулирующие обмен веществ гормоны и их эффекты гораздо сильнее зависят от количества и качества потребляемой пищи, генетической предрасположенности к избыточной массе, а также от характера физической активности, нежели от изменений, связанных с послеродовым периодом.

Первые месяцы после родов — не лучшее время для серьёзной коррекции массы тела. В организме происходят изменения, это вызывает стресс, и женщине не стоит накладывать на это дополнительные переживания, связанные с диетами или изнуряющими тренировками.

Доктор считает, что грудное вскармливание накладывает определённый отпечаток на процесс восстановления. Прикладывание к груди способствует лучшему сокращению матки и быстрейшему её восстановлению, прекращению выделений из половых путей.

— Также кормление грудью приводит к временному выключению менструальной функции. Это высвобождает ресурсы для послеродового восстановления, а также способствует более постепенному возврату яичников к своей обычной гормональной функции, — делится знаниями гинеколог. — С другой стороны, проблемы, связанные с грудным вскармливанием (трещины сосков, лактостаз, маститы, повышение температуры и воспалительная реакция), могут отрицательно повлиять на сокращение матки, способствовать развитию инфекционных осложнений, ухудшить общее состояние женщины.

Молодые мамы часто недосыпают: лекарств от недосыпа нет, а его влияние на организм может быть крайне негативным. Поэтому доктор рекомендует родившей женщине разделять заботы о ребёнке с отцом малыша и другими близкими людьми.

Какие витамины нужны в послеродовом периоде?

После родов женщины нуждаются в тех же витаминах и микроэлементах, что и любой человек, ведущий активный образ жизни. Однако есть некоторые нутриенты, потребность в которых особенно повышена как у кормящих мам, так и у тех, чьи малыши на искусственном вскармливании. В первую очередь — это омега-3 кислоты, железо, йод, фолиевая кислота и жирорастворимые витамины А, D, E. Кроме того, в типичной диете современного человека часто наблюдается дефицит селена и цинка.

— Запас омега-3 кислот серьёзно истощается во время беременности, поскольку эти нутриенты в большом количестве необходимы для формирования головного мозга плода, — объясняет доктор.

— Потребности в омега-3 высоки и в послеродовом периоде, когда головной мозг плода продолжает активно увеличиваться в размере и развиваться. Это вещество влияет не только на малыша: оно помогает в профилактике послеродовой депрессии, а также положительно влияет на общее психофизическое состояние женщины после родов.

Роды всегда связаны с кровопотерей, поэтому молодой маме необходимо железо. В случае с грудным вскармливанием этот элемент также необходим для образования элементов крови у ребёнка, роста и развития его мышечной и нервной тканей.

— Жирорастворимые витамины А, D, E обладают антиоксидантными свойствами. Также они нужны для формирования костной и эпителиальных тканей у малыша, нормализации гормонального фона и работы органов зрения у мамы. Даже у небеременных женщин репродуктивного возраста часто встречается дефицит этих витаминов, а у тех, кто выносил и родил ребёнка, риск авитаминоза увеличивается, — подытоживает врач.

Дефицит селена и йода распространён на так называемых йод-дефицитных территориях, к которым относится и Беларусь. Недостаток этих микроэлементов отрицательно влияет на функцию щитовидной железы и, следовательно, на обмен веществ. Это является нередкой причиной набора веса у молодой мамы, а также может нарушить развитие и функцию щитовидной железы у грудного ребёнка.

Все перечисленные вещества сложно получить со стандартной диетой, особенно учитывая сложности с распорядком дня в первые месяцы жизни ребёнка. Поэтому для профилактики и лечения дефицита витаминов и микроэлементов врач может назначить специальный витаминно-минеральный комплекс для послеродового периода. В сочетании с рациональным питанием и разумной физической активностью он поможет организму родившей женщины полноценно восстановиться.

Как правильно возвращаться к своему прежнему распорядку?

В первые дни после родов мир женщины может перевернуться с ног на голову, ведь младенец постоянно требует внимания. Со временем у мамы устанавливается определённый режим дня, появляются свободные минутки и мысли о том, как вернуться к прежним привычкам — например, к занятиям спортом.

— Если роды и первые дни после них прошли без проблем, простейшие физические упражнения — дыхательную гимнастику, сокращения мышц пресса в положении лежа — можно начинать делать ещё до выписки. Важно, чтобы вы чувствовали в себе достаточно сил и желания для этого. Учитывая снижение тонуса мышц тазового дна, в этот период нежелательны упражнения, связанные с повышением внутрибрюшного давления в положении стоя. В случае нормальных результатов анализов и при удовлетворительном общем состоянии нагрузки можно постепенно увеличивать на протяжении шести недель послеродового периода. Затем, если мама здорова, она может вернуться к тому режиму занятий, к которому привыкла до беременности.

Ещё одна важная тема — возвращение к половой жизни. Доктор говорит, что при неосложнённых родах сексом можно заниматься спустя примерно четыре недели после рождения ребёнка.

— Если во время родов и после них были хирургические вмешательства, места разрывов зашивали, то период восстановления может затянуться, — уточняет Дмитрий.

Можно ли забеременеть, занимаясь сексом в период грудного вскармливания? Как правило, при регулярном кормлении без ночных перерывов в течение шести месяцев у женщины должна быть лактационная аменорея — то есть отсутствие овуляции и менструаций. Но из этого правила есть исключения:

— Достаточно часто у кормящих грудью женщин функция яичников восстанавливается гораздо раньше, и уже через два-три месяца они могут забеременеть, — удивляет специалист. — Поэтому обычно мы всё-таки рекомендуем кормящим женщинам использовать барьерные, внутриматочные или некоторые виды гормональных контрацептивов.