Я курю и кашляю: что делать? Топ-5 вопросов и ответов на них

При курении дыхательные пути длительное время подвергаются воздействию вредных веществ, содержащихся в сигаретном дыме. В результате повреждается лёгочная ткань, возникает воспаление, сужаются дыхательные пути и человек начинает кашлять. Этот кашель, знакомый многим курящим людям, врачи относят к признакам хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Вместе с компанией Boehringer Ingelheim «Медуза» разобралась, как диагностируют эту болезнь и какие есть способы улучшить своё состояние.

1. То есть, если кашель появился и я курю, стоит идти к врачу?

Да. Если есть признаки ХОБЛ и вы кашляете, а одышка мешает во время физической нагрузки, надо идти к врачу. Не стоит игнорировать симптомы — лучше начать лечение как можно скорее, прежде чем лёгкие будут сильно повреждены. Не обязательно сразу идти к пульмонологу, начать можно с посещения терапевта.

Также важно попасть к врачу, если кашель продолжается больше трёх недель, есть боль в груди, дышать трудно, а в мокроте есть кровь.

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2. И что врач будет со мной делать?

Зависит от ситуации. Скорее всего, сначала он задаст вопросы о симптомах, стаже курения и семейной истории болезней лёгких. При этом доктор может расспросить о профессии: вдыхание некоторых частиц (например, при работе в угольной, горнорудной и многих других видах промышленности) может вызывать хронические заболевания лёгких.

Ещё врачу потребуется определить стаж курения (для этого надо умножить количество лет курения на количество пачек сигарет, которые человек выкуривает за день). Чаще всего симптомы болезни лёгких появляются, если стаж курения составляет больше 10−15 пачко-лет, однако эта цифра может отличаться у разных людей. Затем врач может назначить дополнительные исследования.

Для диагностики ХОБЛ необходимо исследование функции внешнего дыхания и проведение спирометрии. Во время проведения теста пациент дышит в специальное медицинское устройство (спирометр), которое регистрирует объёмы воздуха при вдохе и выдохе и скорость дыхания. Для уточнения диагноза могут понадобиться снимки лёгких: рентген или компьютерная томография.

Для оценки количества кислорода, углекислого газа и кислотно-щелочного баланса в организме иногда нужно сдать анализы крови. Такое разнообразие исследований и анализов нередко нужно для постановки верного диагноза.

3. А лечить меня как будут? Это вообще лечится?

Главное условие лечения — отказ от курения, так как это основная причина возникновения ХОБЛ. Если есть одышка или хрипы, врач может назначить лекарства, облегчающие симптомы и воспаление. Людям с ХОБЛ нужно избегать инфекций лёгких, поэтому для них особенно важна вакцинация против гриппа и пневмококка.

Грипп может вызвать серьёзные осложнения у людей с ХОБЛ, а пневмококковая инфекция нередко становится причиной развития пневмонии. Важно обсудить вакцинацию с врачом. В некоторых случаях для лечения ХОБЛ применяют постоянную кислородотерапию и хирургические операции. А ещё одна важная часть в борьбе с ХОБЛ — реабилитация.

4. Вы про дыхательную гимнастику? Она может помочь?

Да, но не только про неё. Лёгочная реабилитация при ХОБЛ состоит из многих компонентов. Пациентам выдаются образовательные материалы о причинах и механизмах болезни, им рассказывают о физических упражнениях, консультируют по питанию и в том числе учат дыхательным упражнениям.

Существует несколько методик таких упражнений, как, например, дыхание через поджатые губы: сделав глубокий вдох через нос, нужно выдохнуть через рот сквозь сжатые губы так, чтобы выдох был примерно в два раза дольше, чем при обычном дыхании.

Другой способ — диафрагмальное дыхание, при котором следует лечь на спину с согнутыми в коленях ногами и, делая медленный вдох через нос, наблюдать за тем, чтобы живот поднимался. Для удобства можно положить ладони на живот. После чего сделать медленный выдох через рот — примерно в два раза дольше, чем при обычном дыхании. Дыхательные упражнения при ХОБЛ могут помочь справляться с таким симптомом, как ощущение нехватки воздуха.

5. Но когда я бросаю курить, у меня начинается ещё более сильный кашель. С этим можно что-то сделать?

Обычно временный кашель возникает из-за того, что организм восстанавливается после курения. Табачный дым разрушает реснички — мельчайшие волоски в дыхательных путях, ритмичные движения которых выметают слизь с загрязняющими компонентами воздуха и дыма из лёгких.

Когда человек перестаёт курить, реснички восстанавливаются, начинают активнее двигаться, и выделяется больше мокроты. Это и приводит к усилению кашля сразу после прекращения курения.

Обычно такой кашель проходит в течение нескольких недель, и ускорить процесс можно, если потреблять достаточное количество жидкости и следить, чтобы влажность в квартире была не ниже 30−50%. Если ничего не помогает, стоит обратиться к специалисту. В некоторых случаях доктор может назначить препараты для облегчения симптомов.