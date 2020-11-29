Происшествия на выходных: убийство женщины на улице Ивановского в Слуцке

Одним абзацем. Как сообщили читатели «Кур'еру», вечером в субботу на улице Ивановского в Слуцке произошло убийство. По информации случчан, убита женщина.

Протесты в Беларуси

В Минске и некоторых других городах прошли воскресные акции протеста. Демонстрантов задерживали, в том числе жёстко. Есть видео, на которых силовики применяют спецсредства. На 18.50 было известно о более чем 210 задержанных. TUT.BY

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Коронавирус в Беларуси: новые данные от Минздрава

Всего заболели: 135 008 (+1684 за сутки).

Выздоровели: 113 375 (+1920).

Умерли: 1151 (+8).

Сделано тестов: 3 253 148 (+32 353). TUT.BY

Под Солигорском в ДТП погиб велосипедист

В субботу 28 ноября около 18.00 в деревне Сковшин 62-летний водитель «Лада Нива» сбил 50-летнего велосипедиста, который двигался попутно. Велосипедист умер на месте. TUT.BY

Видео: МВД

В Гомеле женщина застряла головой в перилах лестницы

В Минске на стройке погиб рабочий: засыпало песком

В Сморгони машина насмерть сбила 26-летнего парня

Во Франции прошли демонстрации против полицейского насилия

В субботу днём в Гомеле пенсионерка шла к подруге в гости. На лестнице она потеряла равновесие, упала и застряла головой под перилами. Кто-то вызвал спасателей, которые специальным инструментом перекусили перила и достали голову женщины. Медики доставили женщину в больницу. Но она самовольно оттуда ушла.Днём в субботу в Минске в строительном котловане засыпало песком двух человек. Одного, 42-летнего, строители достали ещё до приезда работников МЧС. Его госпитализировали с травмами. Второго извлекли спасатели. Медики констатировали его смерть.Вечером в субботу в Сморгони 20-летний водитель «Шкоды» сбил 26-летнего пешехода на переходе. По словам очевидцев, молодой человек шёл на красный свет и разговаривал по телефону. Водитель пытался избежать наезда и снёс ограждение. Пешеход умер на месте.

Сотни тысяч человек во Франции вышли на манифестации против закона, запрещающего публикацию фотоснимков полицейских при исполнении. Под стражу взят 81 человек из числа протестующих. По данным полиции, травмы получили 62 полицейских. DW

Врача Марадоны подозревают в убийстве по неосторожности

Аргентинские власти начали расследование в отношении Леопольдо Луке, врача Диего Марадоны. Прокуратура проверяет, не стала ли смерть Марадоны результатом халатности Луке. Марадона умер в среду от инфаркта, ему было 60 лет. BBC