Стыдно рассказать. Послеродовые проблемы, с которыми сталкиваются женщины

Многие женщины, готовясь к материнству, штудируют литературу по беременности и родам. Но мало кто знает, что их ждет потом. О восстановлении после родов и деликатных проблемах, с которыми могут столкнуться молодые мамы, рассказала Елена Долмат, врач-акушер-гинеколог высшей категории родильного дома № 1. Медик ответила на вопросы белорусок во времяженского здоровья

Послеродовый период длится 6−8 недель. За это время организм молодой мамы должен вернуться в обычное состояние. Но иногда быстро восстановиться не получается, и возникают проблемы, о которых женщины стесняются говорить.

Геморрой

По словам Елены Долмат, во время беременности и родов организм женщины, а особенно органы малого таза, испытывают серьёзные нагрузки, из-за чего после родов может возникнуть геморрой.

— Растущая матка создаёт определённое кровенаполнение в органах малого таза, нарушается венозный отток, это вызывает давление на сосуды и венозное сплетение в малом тазу. Кроме этого, гормон беременности, прогестерон, который помогает сохранить беременность и выносить ребенка, влияет в том числе на функции кишечника и тазовых органов. Сами роды — это тоже очень серьёзные физические нагрузки, которые воздействуют на мышцы тазового дна и влияют на функции смежных органов. При определённых условиях геморрой может появиться еще в конце третьего триместра беременности, а сами роды могут способствовать тому, чтобы он прогрессировал.

Первые тревожные сигналы женщина может заметить в третьем триместре беременности. Врач советует сообщить об этом гинекологу, у которого беременная наблюдается. Главное — не тянуть до последнего.

— Женщина может чувствовать дискомфорт в прямой кишке (от легкого зуда до выраженных воспалительных изменений). Если случай не требует экспертного мнения, акушер-гинеколог подскажет женщине, как с этим справиться. Гинекологи достаточно часто сталкиваются с проблемой нарушений прямой кишки. Крайне редко необходима хирургическая помощь, поэтому не стоит бояться и тянуть с визитом. Как правило, лечение ограничивается местной терапией и определенным комплексом препаратов. Также есть доктор, который занимается непосредственно этой проблемой, — это врач-проктолог. Можно обращаться и к нему.

Нарушение функции мочевого пузыря

Следующий вопрос, который часто возникает у женщин после родов, — это нарушение функции мочевого пузыря, говорит акушер-гинеколог. Здесь есть некоторые нюансы.

— В первые часы, максимум в первые сутки, после родов у женщины может наблюдаться задержка мочи. В зависимости от ситуации выбирается метод лечения. Не во всех случаях требуется медикаментозная терапия, иногда достаточно просто наблюдения. Главное, чтобы женщина сказала врачу о том, что есть такая ситуация.

Ещё одна проблема, с которой может столкнуться женщина после родов, — неудержание мочи.

— В медицине существует два понятия: недержание мочи и неудержание мочи. Недержание мочи — это последствия возрастных изменений, когда происходит процесс мочеиспускания без позыва и не получается его остановить. Как правило, женщина после родов сталкивается с неудержанием мочи, когда при чихании, кашле или активной физической деятельности может просочиться жидкость из мочевого пузыря. Эта проблема может быть вызвана так называемым нейрогенным мочевым пузырем, который возникает вследствие определенных факторов (беременность, роды, травмы и другое).

Легкие нарушения корректируются физическими упражнениями (например, упражнениями Кегеля). В некоторых случаях необходимо принимать препараты, которые назначит акушер-гинеколог либо специалист по данной проблеме — врач-уролог.

Опущение тазовых органов

Иногда неудержание возникает из-за опущения тазовых органов.

— Во время беременности и родов происходит растяжение связочного аппарата. Насколько он будет растягиваться и как он будет сокращаться, зависит от генетики женщины. Если генетика предрасполагает к этому, то опущение формируется.

По словам врача, после родов, как правило, не возникает смещения органов высокой степени, и сам этот процесс можно замедлять.

— На данный момент уже существует очень много современных методов для решения этой проблемы. Один из методов, позволяющих справиться с этой проблемой, — уколы гиалуроновой кислоты во влагалище. «Уколы молодости» используются не только для улучшения внешнего вида лица, — улыбается Елена Долмат. — Те же филлеры могут помочь изменить расположение уретры, поддержать ее. Эта методика тоже не сложная, и она дает хорошие длительные результаты.

Опущение органов первой степени можно вернуть в норму с помощью упражнений Кегеля. Применяются также специальные тренировочные тренажеры (влагалищные конусы).

— Одно из эффективных упражнений для борьбы с опущением — это поднятие таза над полом, так называемый, ягодичный мостик. Также можно выполнять упражнения Кегеля стоя, сидя и лежа. Женщина сжимает интимные мышцы для того, чтобы вызывать их сокращение различной силы с различной периодичностью и в различных положениях. Это и профилактика, и терапия опущения. Опущение высокой степени подвергается хирургическому лечению.

Изменения объёма влагалища

Этот вопрос женщины часто стесняются задавать врачу лично, но проблема изменения объёма влагалища после родов существует.

— Нельзя отрицать, что после родов происходит изменение ёмкости влагалища в сторону увеличения, и это может нарушать ощущения во время половой жизни как самой женщины, так и ее партнера. Но с этим тоже можно работать, например, лазерные методики дают очень хорошие результаты. Часто женщины после родов начинают качать пресс, считая, что это поможет им быстро избавиться от живота после родов. Гинеколог предупреждает: в первые 6−8 недель после родов начинать активные физические занятия врачи не рекомендуют. И даже легкие дыхательные упражнения могут навредить, если у женщины диастаз.

— Это послеродовая проблема, когда у женщины расходятся прямые мышцы живота. Так бывает у женщин, у которых очень слабая передняя брюшная стенка, либо у рожавших много раз (брюшная стенка каждый раз растягивалась, возможно, перерыв между родами был маленький, организм не успевал восстанавливаться).

Как понять, что у вас такая проблема? Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, уперев стопы в пол, поднять голову в этом положении и прощупать середину живота. Если вы чувствуете продольную «щель» между двумя прямыми мышцами живота над пупком или под пупком, скорее всего, у вас диастаз. Подтвердить диагноз поможет врач. Обычно при диастазе спустя 6−8 недель после родов живот не уходит. И чем стройнее мама, тем живот заметнее.

При диастазе не рекомендуются почти все упражнения на мышцы брюшного пресса, которые очень любят женщины после родов.

— Даже популярное упражнение «планка» при диастазе делать нельзя до тех пор, пока мышцы не придут в норму. Есть упражнения, которые помогают сократить поперечную мышцу живота, проработать глубокие мышцы живота, что впоследствии приводит слабые мышцы брюшной стенки в норму и избавляет от диастаза. Одно из лучших упражнений для всех женщин после родов, при диастазе и не только — это упражнение вакуум, — говорит медик.