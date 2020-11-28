Когда отношениям 10 лет и больше. Психолог о том, с какими иллюзиями пора расстаться

1. Расстаться с иллюзией о том, что существует человек или отношения, в которых вы сможете получить всё, что вам нужно. Их нет. Чего-то будет не хватать. Это нормально. Неудовлетворительные моменты есть во всех удовлетворяющих отношениях.
2. Расстаться с идеей исправить, «расколдовать» и перевоспитать партнёра. Спокойно, но уверенно ставить на место, когда пытаются перевоспитывать вас. Если невыносимо — расставаться, но не воспитывать.
3. Оставить вечный вопрос люблю/не люблю. Иногда будет казаться, что да, иногда, что нет. Эта риторика в действительности не имеет значения.
4. Перестать говорить про ваши отношения и тем более выяснять их. Лучший способ испортить отношения — начать про них говорить. Вместо этого говорите о кино, музыке, книгах, еде, поездках, о том, что каждый любит, о чём мечтает, что вспоминает, что видит во сне. Играйте, гуляйте, готовьте вместе, таинственно молчите, ну или что вы любите.
5. Почаще проводить время без детей. Раз в неделю на полдня — как обязательное правило. А лучше без детей и без смартфонов.
6. Иногда ездить без детей в отпуск.7. Почаще хвалить друг друга и говорить хорошее. Благодарить. Помнить, что даже «само собой разумеющееся» он/она мог бы для вас и не делать.
8. Почаще заниматься сексом, даже когда лень и хочется спать.
9. Оставить себе и партнёру личное пространство (не лезть в его компьютер, телефон, кошелёк, гараж, сумку, в его учёбу, работу и не давать советов, пока вас об этом не просят).
14. Спрашивать, когда вам непонятно. Ясно, конкретно и понятным языком.
15. Обниматься и проявлять нежность. Взрослым так же сильно нужна нежность, как и детям.
16. Отзываться на глупости и «дурацкие» желания друг друга. Радоваться им как поводу разделить удовольствие и сладко совершенствоваться.
17. Помнить, что ваш партнёр может от вас уйти, как и вы от него. Не придумывать себе и ему «тюрьму». Помнить, что в первую очередь вы не муж и жена, а два разных человека. Иногда ближе к друг другу, иногда — дальше. Вы взрослые, вы в меру свободные, вы выбираете друг друга каждый день и каждый день проживаете вместе.