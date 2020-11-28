Когда отношениям 10 лет и больше. Психолог о том, с какими иллюзиями пора расстаться

Самые тяжёлые семейные кризисы приходятся на то время, когда супруги вместе давно — 10−15−20 лет. Кажется, что уже привыкли к недостаткам друг друга, теперь отношениям ничего не угрожает. Но, к сожалению, это не так. Психолог и семейныйрассказала, что нужно делать парам, которые решили быть вместе на длительной дистанции.

1. Расстаться с иллюзией о том, что существует человек или отношения, в которых вы сможете получить всё, что вам нужно. Их нет. Чего-то будет не хватать. Это нормально. Неудовлетворительные моменты есть во всех удовлетворяющих отношениях.

2. Расстаться с идеей исправить, «расколдовать» и перевоспитать партнёра. Спокойно, но уверенно ставить на место, когда пытаются перевоспитывать вас. Если невыносимо — расставаться, но не воспитывать.

3. Оставить вечный вопрос люблю/не люблю. Иногда будет казаться, что да, иногда, что нет. Эта риторика в действительности не имеет значения.

4. Перестать говорить про ваши отношения и тем более выяснять их. Лучший способ испортить отношения — начать про них говорить. Вместо этого говорите о кино, музыке, книгах, еде, поездках, о том, что каждый любит, о чём мечтает, что вспоминает, что видит во сне. Играйте, гуляйте, готовьте вместе, таинственно молчите, ну или что вы любите.

5. Почаще проводить время без детей. Раз в неделю на полдня — как обязательное правило. А лучше без детей и без смартфонов.

6. Иногда ездить без детей в отпуск. 7. Почаще хвалить друг друга и говорить хорошее. Благодарить. Помнить, что даже «само собой разумеющееся» он/она мог бы для вас и не делать.

8. Почаще заниматься сексом, даже когда лень и хочется спать.

9. Оставить себе и партнёру личное пространство (не лезть в его компьютер, телефон, кошелёк, гараж, сумку, в его учёбу, работу и не давать советов, пока вас об этом не просят).

10. Не критиковать и не заниматься психоанализом партнёра, если вас об этом не попросили, а в случае психоанализа — не заплатили за него.

11. Знать, что различия в вас — это естественно и хорошо, что вы не должны любить одно и то же, делать и двигаться в одном и том же ритме. Уметь договариваться и уважать ваши отличия.

12. Иметь чувство юмора и долю пофигизма.

13. Просить о том, что вам нужно. Ясно, конкретно и понятным языком. Другой человек не умеет читать ваши мысли. Принимать оба варианта ответа: и «да», и «нет» (у вас тоже есть два этих варианта ответа).

14. Спрашивать, когда вам непонятно. Ясно, конкретно и понятным языком.

15. Обниматься и проявлять нежность. Взрослым так же сильно нужна нежность, как и детям.

16. Отзываться на глупости и «дурацкие» желания друг друга. Радоваться им как поводу разделить удовольствие и сладко совершенствоваться.

17. Помнить, что ваш партнёр может от вас уйти, как и вы от него. Не придумывать себе и ему «тюрьму». Помнить, что в первую очередь вы не муж и жена, а два разных человека. Иногда ближе к друг другу, иногда — дальше. Вы взрослые, вы в меру свободные, вы выбираете друг друга каждый день и каждый день проживаете вместе.