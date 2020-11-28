Что происходит с организмом женщины после 45 лет? Всё о менопаузе

Многие путают климакс и менопаузу. В чем отличия? Что происходит с женщиной после 45 и можно ли облегчить свое состояние с помощью медикаментов? Эти и другие вопросы осветили медики во времяженского здоровья.

В жизни каждой женщины с возрастом наступает менопаузальный переход, который может затянуться на годы, объясняет Лариса Небышинец, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО.

— В возрасте 40−45 лет постепенно начинают угасать функции яичников. Это нормальный период в жизни женщины, просто она переходит из репродуктивного в нерепродуктивное состояние. Этот период и есть менопаузальный переход.

Медик подчёркивает, что женщины часто путают климакс с менопаузой. Климакс — это состояние угасания репродуктивной функции человека, а менопауза — это последняя менструация в жизни женщины.

— Есть разные критерии наступления менопаузального периода. Если у женщины 35−40 лет прекращается менструация — это преждевременная менопауза. Спровоцировать преждевременное угасание функциональных особенностей яичников может экология, наследственность, особенности иммунитета и стрессы. Есть еще ранняя менопауза, которая наступает около 40−45 лет.

Обычно возраст наступления менопаузы передаётся по наследству: если у матери была ранняя менопауза, скорее всего, так будет и у дочери. Ускорить процесс угасания репродуктивной системы могут такие факторы, как курение, голодание. Раньше менопауза может наступать также у женщин, которые живут высоко в горах.

— Для нашей страны характерно наступление менопаузы в возрасте 46−54 лет. Это считается своевременной менопаузой, нормальной при нынешней продолжительности жизни женщин.

Если менструация сохраняется и после 55 лет (регулярная или нерегулярная), такая менопауза может быть наследственной, но лучше проконсультироваться с врачом и исключить развитие патологии, советует Лариса Небышинец. Позднее наступление менопаузы повышает риск возникновения рака молочной железы.

Что происходит с организмом до наступления менопаузы?

Врач подчёркивает, что в норме яичники выделяют три вида женских гормонов: эстрон, 17-β эстрадиол и эстриол. Примерно за пять лет до наступления менопаузы выработка одного из них — 17-β эстрадиола — снижается, а со временем прекращается вовсе. Основным женским гормоном становится эстрон, но постепенно и его количество сокращается, так как истощаются фолликулы яичников.

— Тогда умный женский организм старается вернуть «баланс». В головном мозге есть такой центр — гипофиз, который регулирует выработку фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона. Он выбрасывает эти гормоны, поэтому у женщин в менопаузальный период уровень фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона растет, а уровень эстрогенов снижается.

Из-за недостатка эстрогена самочувствие женщины меняется. На фоне длительных задержек менструаций могут появляться такие симптомы, как ночные приливы, плохой сон, снижение либидо, потливость, болезненность при половом акте, сухость во влагалище, недержание мочи и прочее.

— Рецепторы эстрогенов есть не только матке и яичниках, но и в желудочно-кишечном тракте, в лёгких, в сердечно-сосудистой системе, в печени, в коже, в костной ткани и так далее. Поэтому у женщин могут быть жалобы на сбои в работе многих органов. И неприятные симптомы могут возникнуть еще до того, как месячный цикл начнет сбиваться.

Но главным признаком наступления менопаузального перехода является спутанность менструации, говорит медик. Различают две стадии переходного периода: раннюю и позднюю.

На ранней стадии перехода менструальные циклы остаются овуляторными, но их длительность сокращается. О поздней стадии менопаузального перехода можно говорить в случае отсутствия менструаций более 60 дней.

— Важно подчеркнуть, что в менопаузальный период беременность возможна, потому что овуляторный цикл сохраняется, и женщины не застрахованы от случайной беременности.

Как определить наступление менопаузального перехода?

Длительность менструального цикла определяется от первого дня одной менструации до первого дня другой менструации. В норме у женщины цикл составляет от 24 до 38 дней. Если продолжительность цикла меняется на 10 и более дней от стабильного цикла для конкретной женщины в возрасте 40 +, это может свидетельствовать о наступлении менопаузального перехода. Когда менструация все же наступает, кровотечение может длиться дольше обычного — это также один из симптомов.

— Если кровотечение сохраняется более 8 дней, это уже называется продолжительным маточным кровотечением. Можно также ориентироваться на количество гигиенических средств, используемых женщиной: когда одного гигиенического средства с максимальной способностью контроля кровотечения хватает не более чем на 2 часа.

Могут, наоборот, наблюдаться кровяные выделения меньшей интенсивности (кровомазание), которое не учитывается в продолжительности менструального цикла.

— Предменструальное и постменструальное кровомазание считается патологическим, если общее количество дней менструации превышает 8 дней.

По словам медика, здоровая женщина не должна ощущать ни приближение менструации, ни каких-либо болезненных или других неприятных симптомов во время менструального кровотечения.

— Появление жалоб, связанных с менструациями, например, предменструальные или менструальные симптомы, которые нарушают качество и привычный образ жизни женщины — это патология, требующая консультации с врачом.

Лечение менопаузальных синдромов

85% изменений в менопаузальный период касаются психологического состояния женщины, говорит Алла Шепелькевич, кандидат медицинских наук, председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм», профессор кафедры эндокринологии УО «Белорусский государственный медицинский университет».

— Если женщина недостаточно информирована о менопаузальном периоде, она может считать, что появление менопаузальных симптомов при сохранении менструации — это признак каких-то заболеваний, например, депрессии. Но чаще всего это связано с тем, что в жизни женщины наступает менопаузальный переход.

Медик выделяет два основных подхода в борьбе с неприятными симптомами — это изменение образа жизни и психологическая поддержка.

— До тех пор, пока мы не откорректируем психологический аспект, некоторые симптомы могут прятаться за поведенческими нарушениями, поэтому очень важным является психологическая поддержка. Большую роль играет сон. Если мы не высыпаемся, о каком здоровье можно говорить? Исправить самочувствие женщины в этот период помогает психотерапия, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура.

В более сложных случаях врач может назначить менопаузальную гормональную терапию.

— Начинать лечение лучше всего в первые годы менопаузального перехода, когда еще не наступила менопауза, но уже есть первые симптомы. Длительность лечения должна быть не более 10 лет. Важно: менопаузальная гормональная терапия назначается только врачом.

Перед назначением лечения нужно пройти ряд обследований: консультацию у гинеколога, цитологические исследования, маммографию, УЗИ органов малого таза.

Также врач может назначить дополнительные обследования, чтобы исключить противопоказания к менопаузальной гормональной терапии:

Уровень ФСГ, эстрогенов;

ТТГ;

Липидограмма;

Денситометрия;

Уровень глюкозы натощак;

Гемостазиограмма;

Уровень онкомаркера СА-125.

Есть также альтернативные методы лечения менопаузальных синдромов, одобренные международными рекомендациями, говорит Алла Шепелькевич.

— Как правило, это растительные препараты с фитоэстрогенами (нестероидные вещества, которые содержатся в продуктах, являются заместителями женских половых гормонов и связываются с рецепторами эстрогенов). Есть данные, что в азиатских странах, где в рационе основными продуктами являются соя и бобовые, менопаузальные синдромы встречаются реже. Поэтому продукты, которые употребляет женщина, имеют большое значение.

В случае противопоказаний к гормональной терапии могут использоваться пищевые добавки с фитоэстрогенами для того, чтобы уменьшить количество неприятных симптомов, связанных с менопаузой.

— Фитоэстрогены уменьшают количество и интенсивность приливов, нормализуют сон, препятствуют возникновению головных болей, избавляют от ночной потливости и снижают уровень холестерина в крови.

Медик советует начинать с менее активных препаратов, а затем переходить на менопаузальную гормональную терапию при необходимости.

— Если менопаузальная гормональная терапия назначается своевременно и под контролем врача, это существенно облегчает качество жизни женщины. Но и про альтернативные методы лечения не стоит забывать, — убеждена специалист.