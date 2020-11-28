Сколько ложек в стакане и граммов в чайной ложке? Простые кухонные хитрости

Часто формулировки рецептов вызывают у нас недоумение. Как посчитать точно 100 граммов без весов? Что делать, если в доме нет того самого гранёного стакана, которым легко отсчитывать количество жидких и сыпучих продуктов? Сохраните себе памятку с ответами на эти бытовые вопросы, и в следующий раз на кухне вам она пригодится. А ещё эти знания пригодятся тем, кто контролирует своё питание.

Сколько граммов в стакане

Это зависит от продукта. Проще всего определить, сколько воды в стакане: граммы здесь будут соответствовать миллилитрам. Сказать, сколько в стакане муки или сахара, уже сложнее.

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За эталон возьмём стакан в 250 миллилитров — это обычный размер, как правило, все стаканы сейчас делают такие. Гранёные «советские» стаканы поменьше: в них 200 миллилитров. Ниже — приблизительная табличка со значениями.

Сколько граммов в столовой ложке

Определение тоже зависит от продукта. Но даже усложняется: ведь можно набрать «с горкой», а можно без. Рассмотрим, сколько весит столовая ложка в обоих случаях для часто используемых в готовке продуктов: сахара, соли, муки, желатина, воды, молока, растительного масла, мёда, сухих дрожжей.

Сколько граммов в чайной ложке

Сколько граммов в чайной ложке, тоже поможет разобраться таблица. Можно просто запомнить, что такая ложка — это примерно четвёртая часть столовой. То есть берём вес продукта в столовой ложке и делим на четыре.

Обычно маленькими ложками измеряют продукты для кондитерских изделий: корицу, какао, дрожжи. Или, например, молотый кофе.

Сколько ложек в стакане

Зная всё, что написано выше, можно легко это высчитать при необходимости. Например, из таблиц очевидно, что в стакане муки 8 столовых ложек (160 граммов стакана делим на 20 граммов ложки). В стакане сахара 10 столовых ложек (200 граммов сахара в стакане делим на 20 граммов ложки). Но всё уже посчитано за вас в таблице.