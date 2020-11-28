Эхо недели: расширение «грязной зоны» в поликлинике и 100 лет Слуцкому восстанию

На этой неделе случчане носили маски, спорили о будущем страны, следили за судом над сторожем КГБ в Солигорске, благодарили медиков и обижались на них.

Политика

Лукашенко анонсировал закон «о недопустимости героизации нацизма». Ранее он называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой.

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В Минск приехал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он говорил, что Запад враждебно относится к России и Беларуси.

100 гадоў Слуцкаму збройнаму чыну

27 лістапада мінула 100 гадоў Слуцкаму збройнаму чыну. Да гэтай даты «Кур'ер» падрыхтаваў вялікае інтэрв'ю з сынам удзельніка чына Пятра Дубовіка. А таксама — падборку архіўных фотаздымкаў, як у Слуцку адзначалі гэтую дату раней (напрыклад, да нас прыязджалі Статкевіч і Багінская).

Калі вы не ведаеце, што такое Слуцкі збройны чын — пачытайце тут на рускай мове.

Коронавирус

Жительница Слуцка вылечилась от коронавируса с 95% поражения лёгких. Она рассказала, как проходило лечение и за что благодарна нашим врачам.

Случчанка, которая сейчас работает медсестрой в США, сняла видео, где с помощью спички показала эффективность разных масок. А «Кур'ер» пошёл и проверил, как случчане соблюдают масочный режим.

Чтобы «было посвободнее», во взрослой поликлинике расширяют зону для посетителей с признаками простуды и коронавируса. А ещё установили дополнительные телефоны.

Жительница Слуцка пожаловалась, что она чувствовала себя очень плохо, но «скорая» к ней не приехала. А другая случчанка, наоборот, поблагодарила медиков за то, что они так много работают.

На фоне второй волны пандемии в Слуцке непонятная ситуация с новогодними корпоративами в кафе и ресторанах. Будут, не будут, чего ждёт общепит — разбирался «Кур'ер».

Тем временем у переболевших коронавирусом выявили проблемы с памятью и ощущением времени.

Происшествия

В ночь на понедельник в Слуцке задержали человека, который был без прав и с явными признаками алкогольного опьянения, а также, по словам милиционеров, «нецензурно выражался и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД».

За убийство рабочего «Беларуськалия» сторож КГБ Леонид Штайда получил 10 лет лишения свободы. До трагедии мужчины спорили в интернете о политике.

Люди

Жительница Слуцка Алёна за свои деньги подписала на газету «Інфа-Кур'ер» 10 случчан старшего возраста.

В городе и районе

На Социалистической закрылась «Радуга». Теперь на «Острове» нет ни одного магазина шаговой доступности. А там — частный сектор, где живёт много пожилых людей. Торговая сеть объяснила, почему магазин пришлось закрыть. Ступеньки центральной аптеки сделали нескользкими.

На ЖД из-за ремонта путей 30 ноября и 3 декабря отменят некоторые «дизели». А в Слуцком автопарке отменили некоторые рейсы автобусов № 3 и № 6: водители и кондукторы заболели.

В Великой Сливе продолжается история многодетной семьи Селицких. На этой неделе у них появилась надежда на ремонт дома и скважину с водой.

А вот в одной из многоэтажек в Слуцке люди жалуются на сильную вонь, комаров, блох и слизней. Почитайте, что случилось.

Почитать и посмотреть

Почитайте историю одной фотографии. Почему в Солигорске молодой человек в тапочках грустно сидел у подножья памятника Дзержинскому. Посмотрите, какие красивые молодожёны появились в Слуцке 20 и 21 ноября.

А у некоторых молодых пар случается и такое удивительное счастье. Мама из Слуцка рассказала, как они с мужем растят девочек-тройняшек. Случчанин рассказал, как устроился на работу в Польше и в каких условиях приходится работать.

«Кур'ер» на этой неделе снова стал дискуссионной площадкой для людей с противоположными взглядами. Сначала житель Слуцка Леонид выразил опасение, что в Беларуси после смены власти пенсионеры будут приходить за бесплатными обедами. На это жительница Слуцка Ирина ответила, что люди в регионах, возможно, пришли бы и сейчас, если бы у нас раздавали бесплатные обеды.