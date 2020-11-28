Эхо недели: расширение «грязной зоны» в поликлинике и 100 лет Слуцкому восстанию

На этой неделе случчане носили маски, спорили о будущем страны, следили за судом над сторожем КГБ в Солигорске, благодарили медиков и обижались на них.
Политика
Лукашенко анонсировал закон «о недопустимости героизации нацизма». Ранее он называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой.
В Минск приехал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он говорил, что Запад враждебно относится к России и Беларуси.
100 гадоў Слуцкаму збройнаму чыну
27 лістапада мінула 100 гадоў Слуцкаму збройнаму чыну. Да гэтай даты «Кур'ер» падрыхтаваў вялікае інтэрв'ю з сынам удзельніка чына Пятра Дубовіка. А таксама — падборку архіўных фотаздымкаў, як у Слуцку адзначалі гэтую дату раней (напрыклад, да нас прыязджалі Статкевіч і Багінская).
Калі вы не ведаеце, што такое Слуцкі збройны чын — пачытайце тут на рускай мове.
Коронавирус
Жительница Слуцка вылечилась от коронавируса с 95% поражения лёгких. Она рассказала, как проходило лечение и за что благодарна нашим врачам.
Случчанка, которая сейчас работает медсестрой в США, сняла видео, где с помощью спички показала эффективность разных масок. А «Кур'ер» пошёл и проверил, как случчане соблюдают масочный режим.
Чтобы «было посвободнее», во взрослой поликлинике расширяют зону для посетителей с признаками простуды и коронавируса. А ещё установили дополнительные телефоны.
Жительница Слуцка пожаловалась, что она чувствовала себя очень плохо, но «скорая» к ней не приехала. А другая случчанка, наоборот, поблагодарила медиков за то, что они так много работают.
На фоне второй волны пандемии в Слуцке непонятная ситуация с новогодними корпоративами в кафе и ресторанах. Будут, не будут, чего ждёт общепит — разбирался «Кур'ер».
Тем временем у переболевших коронавирусом выявили проблемы с памятью и ощущением времени.
Происшествия
В ночь на понедельник в Слуцке задержали человека, который был без прав и с явными признаками алкогольного опьянения, а также, по словам милиционеров, «нецензурно выражался и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД».
За убийство рабочего «Беларуськалия» сторож КГБ Леонид Штайда получил 10 лет лишения свободы. До трагедии мужчины спорили в интернете о политике.
Люди
Жительница Слуцка Алёна за свои деньги подписала на газету «Інфа-Кур'ер» 10 случчан старшего возраста.
В городе и районе
На Социалистической закрылась «Радуга». Теперь на «Острове» нет ни одного магазина шаговой доступности. А там — частный сектор, где живёт много пожилых людей. Торговая сеть объяснила, почему магазин пришлось закрыть.Ступеньки центральной аптеки сделали нескользкими.
На ЖД из-за ремонта путей 30 ноября и 3 декабря отменят некоторые «дизели». А в Слуцком автопарке отменили некоторые рейсы автобусов № 3 и № 6: водители и кондукторы заболели.
В Великой Сливе продолжается история многодетной семьи Селицких. На этой неделе у них появилась надежда на ремонт дома и скважину с водой.
А вот в одной из многоэтажек в Слуцке люди жалуются на сильную вонь, комаров, блох и слизней. Почитайте, что случилось.
Почитать и посмотреть
Почитайте историю одной фотографии. Почему в Солигорске молодой человек в тапочках грустно сидел у подножья памятника Дзержинскому.Посмотрите, какие красивые молодожёны появились в Слуцке 20 и 21 ноября.
А у некоторых молодых пар случается и такое удивительное счастье. Мама из Слуцка рассказала, как они с мужем растят девочек-тройняшек.Случчанин рассказал, как устроился на работу в Польше и в каких условиях приходится работать.
«Кур'ер» на этой неделе снова стал дискуссионной площадкой для людей с противоположными взглядами. Сначала житель Слуцка Леонид выразил опасение, что в Беларуси после смены власти пенсионеры будут приходить за бесплатными обедами. На это жительница Слуцка Ирина ответила, что люди в регионах, возможно, пришли бы и сейчас, если бы у нас раздавали бесплатные обеды.