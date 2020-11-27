«А ещё летят комары, блохи лезут, слизни!» Жители многоэтажки в Слуцке уже 5 лет задыхаются от зловоний из подвала

В Слуцке жители дома № 223 на улице Ленина страдают от запаха канализации из подвала, которая «выливается» туда при засорах. В ноябре жильцы по этому поводу обращались в службу «115» четыре раза. Они рассказали «Кур'еру» о проблеме, а начальник ЖЭУ-2, которое обслуживает этот дом, — о возможности её решения.

Что рассказали случчане

«Сколько жильцы должны нюхать эту вонь?!»

«Это прямо беда. В нашем доме постоянно засоряется канализация, а когда засоры прочищают, все стоки выливаются в подвал. Последний раз это произошло в подвале второго подъезда. Мне воняет месяц, хотя я живу в 5-м подъезде.

Реклама

Когда канализацию прорвало, мы туда зашли, там такое месиво из стоков, в трубах торчат бутылки вместо заводских заглушек. Настолько ужасный запах, его чувствует любой, кто заходит в подъезд.

Заявки на «115» делали 16, 18, 20 и 21 ноября, в ЖЭУ-2 обращались, и депутату я звонила. Там, видимо, трубу менять надо, но, когда я сказала об этом мастеру, ответил: «Купите трубу, а мы поменяем». Пять лет назад я также боролась, чтобы в подвале нашего подъезда навели порядок.

Особенно страдают жильцы первых этажей. Не хочу больше молчать! Сколько жильцы должны нюхать эту вонь?!

После жалоб создали комиссию, ходили, глядели, воду убрали, а жижу засыпали. Мы попросили, чтобы санслужба продезинфицировала. Они-то, молодцы, приехали быстро, но опилки не были убраны, и они побрызгали сверху.

Жильцов в подвалы не пускают, что там сейчас творится — неизвестно. Если не решат проблему окончательно, а только временно, будем обращаться дальше — в облисполком, к президенту. Будем добиваться нормальных условий жизни!" - рассказала Наталья Петровна, жительница первого этажа пятого подъезда.

«Из подвала летят комары, блохи лезут, слизни»

«Я живу в доме 34 года. И проблема эта длится постоянно. Чтобы как-то избавиться от зловония, у нас целый день открыты окна. А вечером я не могу зайти в спальню. Из подвала летят комары, блохи лезут, слизни.

Прочищают несколько раз в неделю. Надоело, что эта машина ездит, пробивает эту трубу, а её менять надо за столько-то лет. Мы платим за капремонт, неужели не могут поставить нормальные трубы? В подъезд невозможно зайти, затыкаем нос и бежим. Вонь стоит до 4−5 этажа.

В понедельник (23 ноября) нам сказали, что трубу поменяли. Но никто из нас не видел ни новую, ни старую. Как верить? Они воду выкачали, а там же эта слизь на штык лопаты, её-то никуда не дели. Я не хочу травиться, а у мужа — хронический бронхит, может, от этого. В третьем подъезде люди продали квартиру из-за этой вони", — рассказала Мария Ивановна, жительница второго подъезда, с первого этажа.

Жильцы дома написали коллективное обращение к директору Слуцкого ЖКХ. Под ним подписались 30 человек*. И сегодня (27 ноября) зарегистрировали его.

Что сказали на это в ЖЭУ-2

«Замена трубы не требуется, просто не бросайте в унитазы всё подряд»

«Проблема в подвале второго подъезда возникает из-за того, что канализация засоряется бытовыми отходами. Сейчас вода из подвала откачана, а земляной пол засыпан опилками. Когда их соберут, то будет чисто. Замена трубы там не требуется, был лопнувший кусок, его поменяли.

Причина засоров одна — жильцы бросают все бытовые отходы в канализацию, мы находим там остатки продуктов, костей, очистки от картошки, женские принадлежности. Как поступают заявки, мы чистим.

В подвале пятого подъезда дома № 223 затоплений не было, там сухо. С запахом мы ничего не сделаем, хотя проводим дезинфекцию. Из одного подвала в другой запах не может поступать, потому что они отделены перегородками.

Сегодня (27 ноября) поставил задачу мастеру, чтобы опилки были удалены из подвала. Земля в подвалы подсыпается при необходимости. Когда уберём опилки, будем видеть, нужна ли там подсыпка.

Подвалы держим под контролем, не запускаем проблему. Но если жильцы не перестанут бросать отходы, то ситуация будет повторяться. Постоянно просим жильцов, объявления клеим на подъезды, чтобы не бросали в унитазы всё подряд, а правильно пользовались канализацией.

Действительно, в некоторых местах стоят не стандартные заглушки, а часть пластиковой бутылки. Если поставить стандартную, то при засоре все массы из канализации пойдут наверх и через унитаз затопят первые этажи. А так, если происходит затор, под напором пластмассовую бутылку выбивает из прочистки, есть такой отвод в трубе, и стоки выливаются в подвал, а не в квартиры людей. В прошлые годы были случаи, когда первые этажи плавали. Можно попробовать поставить клапаны с обратным ходом, если поможет", — так прокомментировал ситуацию Сергей Иванов, начальник ЖЭУ-2.