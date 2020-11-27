Как в Слуцке 100 лет назад началось восстание и почему оно потерпело поражение

100 лет назад, 27 ноября 1920 года, в Слуцке началось восстание, участники которого выступали за независимость Беларуси под бело-красно-белым флагом. Денис Мартинович, кандидат исторических наук объяснил, каковы были причины восстания, что произошло на Случчине и почему оно потерпело поражение.

Какова была ситуация в Беларуси перед восстанием?

В 1920 году на белорусские земли претендовали две влиятельные силы — Польша и большевики (до создания СССР оставалось ещё два года).

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Поляки стремились восстановить Речь Посполитую (РП) — государство, в состав которого входили современные Беларусь, Литва, Польша и частично Украина. В конце 18-го века оно было разделено между Россией, Австрией и Пруссией.

После Октябрьской революции Польша провозгласила свою независимость, которую большевики признали. Более того, Ленин подписал декрет, согласно которому отменил все договоры и акты Российской империи о разделах РП.

Но вскоре оказалось, что территориальные претензии обеих сторон несовместимы. Некоторые польские политики выступали за полное включение белорусских земель в новое государство, другие — за создание федерации государств под гегемонией Польши. Большевики стремились восстановить контроль над бывшими территориями Российской империи и советизировать их. Позже ставка была сделана на советизацию Польши и мировую революцию в Европе.

В итоге началась советско-польская война 1919−1921 годов. Успех сопутствовал то одной, то другой стороне (поляки доходили до Березины и Западной Двины, большевики — до Варшавы). В конце концов стало понятно, что ни одна страна не может добиться решительного перелома в войне. В октябре 1920-го было заключено перемирие (о событиях, которыми завершилась война, мы расскажем вам позже).

Противоборствующие стороны совершенно не обращали внимания на позицию самих белорусов. В ночь с 24 на 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Но это и последующие события происходили на фоне оккупаций (немецкой, польской, советской), которые сменяли друг друга. Эти страны выступали против белорусской государственности. Представители БНР, не имея армии и материальных ресурсов, были вынуждены сотрудничать то с одним, то с другим режимом, который использовал их в своих интересах.

Осенью 1920 года Рада БНР находилась в эмиграции — сначала в Риге, затем в Ковно (теперь Каунас) и предпринимала тщетные попытки договориться с поляками и большевиками.

Какое решение было принято в Риге?

В августе поляки и большевики начали между собой переговоры. В сентябре их основной площадкой стала Рига.

Польша признала права украинской делегации, а вот белорусской (точнее делегации БССР) — нет. Но в участии наших соотечественников в переговорах не были заинтересованы и большевики: наши восточные земли продолжали оставаться в составе РСФСР. В итоге белорусская делегация была вынуждена передать свой мандат Москве, оставшись в Риге пассивными наблюдателями.

12 октября стороны подписали договор о перемирии и прелиминарных условиях мира. В первой статье договора содержалось описание линии восточной границы Польши, которая проходила по пунктам Дисна — Докшицы — р. Случь и дальше по территории Украины.

Это вызвало возмущение у сторонников БНР и у руководства БССР. Но обращения первых к руководству европейских стран остались без ответа, на вторых надавила Москва. В итоге на протяжении октября Польша и советские республики (в том числе БССР) ратифицировали этот документ. Угроза разделения Беларуси стала реальной.

Почему восстание началось именно на Случчине?

Для ответа на этот вопрос воспользуемся объяснениями историка Владимира Ляховского, автора предисловия к сборнику «Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах». По его мнению, наблюдался комплекс причин.

С одной стороны, местные крестьяне, среди которых преобладали православные, не питали особых симпатий к католикам-полякам.

Кроме того, жителям региона, которые относили себя к полякам, принадлежало до 60% сельскохозяйственных площадей. Поэтому крестьяне были настроены на ликвидацию такой монополии (кстати, многие такие земли после революции были за бесценок проданы или захвачены «по праву революции»). Поддерживать «польскую партию» у них не было смысла.

С другой стороны, Первая мировая война и беженство практически не повлияли на развитие региона. Демографические потери Слуцкого уезда за 1914−1919 годы составляли всего 4,6%. То есть местное крестьянство было достаточно зажиточным, им было что терять. Но принудительная мобилизация в Красную армию, а также реквизиции провианта и фуража превратили местных жителей в противников большевиков.

До осени 1920 года национальная идея ещё не была популярной у местных жителей: белорусское национальное движение развивалось слишком медленно. Но в новых условиях, как пишет Ляховский, социальная и национальная составляющие антибольшевистских протестов объединились в одно целое. А белорусские национальные организации, которые существовали в регионе, стали организационными центрами восстания.

Как на события в стране прореагировали на Случчине?

14−15 ноября 1920 года в Слуцке состоялся уездное cобрание — съезд Случчины. 107 делегатов представляли волости и местечки, а также различные организации и религиозные конфессии. Съезд сформировал Раду Слутчины в составе 17 человек, «якой даручыў часова усю цывільную ўладу ў павеце». Её возглавил 37-летний местный судья Владимир Прокулевич.

Съезд принял следующее заявление:

Першы Беларускі Зьезд Случчыны, скліканы ў лічбе 107 дэлегатаў, вітае Раду Беларускай Народнай Рэспублікі і сьведчыць, што ўсе свае сілы аддасьць на адбудову сваей Бацькаўшчыны. Зьезд катэгорычна пратэстуе проці акупацыі родных зямель чужацкім наездам і проці самазванай Савецкай улады, як урад Кнорына (руководитель белорусской компартии) і іншыя, якія паўтвараліся на Беларусі. Бацькаўшчына наша зруйнавана чужынцамі, якія нішчаць яе і да гэтуль, і мы, аддаючы справе адбудаваньня нашай Бацькаўшчыны ўсе нашы сілы і жыцьця, зьвертаемся да ўсяго сьвету і Саюзу Народаў аб дапамозе ў стварэньні нашай вайсковай сілы.

Фраза о том, что съезд берёт власть в свои руки, означала неизбежный конфликт с большевиками и поляками.

«Военная тройка» (три человека из состава Рады) начала формировать вооруженные силы. Уже 24 ноября повстанцы вместе с Радой оставили Слуцк (на него наступала Красная армия) и отошли в местечко Семежево (теперь агрогородок в Копыльском районе), где были окончательно сформированы два полка — Слуцкий и Грозовский. Они стали частью Слуцкой бригады.

В конце ноября 1920 года Рада заявила, что Беларусь должна быть независимой народной республикой в своих этнографических границах.

— Комісарам ад Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі у паветах Бабруйскім, Слуцкім і інш. абвешчана мобілізацыя мужчын ад 16 да 50 гадоў, якая мае мэтай абарону краю ад бальшавікоў. Сяляне зьяўляюцца ў прыёмныя камісіі цэлымі вёскамі і прыносяць з сабой стрэльбы, кулямёты і наогул вайсковыя матэрыялы, — сообщала 29 ноября газета «Вольнае слова».

Какова была численность повстанцев?

Участники восстания писали в воспоминаниях, что их насчитывалось от 7 до 10 тысяч. Но, как писал историк Владимир Ляховский, эти цифры — число добровольцев, которые пришли записываться в белорусское войско в местечко Семежево. Поскольку оружия не хватило, а основным силам пришлось быстро отступить, многие вернулись домой.

Поэтому реальное число повстанцев было меньшим. Как отмечает Владимир Ляховский, польская контрразведка называла цифру в 4 тысячи. Польская армейская разведка — 1,1−1,2 тысячи. Советские военные источники — около 2 тысяч. При этом сообщалось, что более половины повстанцев безоружны.

Как называют события 1920 года?

В исторической и научно-популярной литературе используется два термина: Слуцкое восстание и «Слуцкі збройны чын». Последний активно использовала белорусская эмиграция.

Одна из причин — события, случившиеся на Случчине, не полностью подходят под категорию «восстание». Ведь это выступление против действующей власти, которая контролирует определенную территорию. Но Случчина не входила в состав России, на ее территории первоначально не было большевистских отрядов.

Впрочем, оба термина корректны. В этом тексте для удобства читателей используется термин «восстание».

Как разворачивались события?

Первый бой между повстанцами и Красной армией произошел 27 ноября около деревни Васильчицы (теперь в Копыльском районе).

Аддзелы 6 роты Слуцкага палка пад камандаваньнем ппр. К., у часе разьведкі ў раёне вёсак Быстрыца, Верабеічы, Васільчыцы і Чарнагубава спаткаліся з бальшавіцкай разьведкай каля вёскі Васільчыцы. Ад дапрошаных палонных даведаліся аб распалажэньні бальшавікоў. Нашы аддзелы выбілі бальшавікоў з вёскі Васільчыцы. Бальшавіцкія страты: 3 забіты, 3 ранена і 1 папаўся ў палон. У нас 1 цяжка ранены. Мы захапілі шмат стрэльбаў, набояў і інш. вайсковага матэрыялу.

Из боевой сводки, опубликованной в газете «Беларускае слова» (цитата по сборнику «Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах»)

Как писал историк Владимир Ляховский, за более чем месяц боевых действий бригада участвовала более чем в десяти боях против регулярных войск Красной армии.

— Гэта былі пераважна партызанскія дыверсіі, якія прыносілі праціўніку шмат турботаў. (…) З прыходам да кіраўніцтва Слуцкае брыгады капітана А. Сокал-Кутылоўскага дзеянні паўстанцаў сталі больш рашучымі.

17−19 декабря 1-й Слуцкий полк перешёл в наступление. Сравним, что сообщали об этих боях повстанцы:

— З 17 на 18.ХII. мы занялі м. Піліпавічы, Байчацін, Страхін і м. Семежава. Узята 25 палонных і здабыта 1 кулямёт з набоямі, шмат стрэльбаў, набояў, гранатаў, палёвая кухня, транспарт з коньмі. З 18 на 19.ХII. мы занялі Вызну. 50 чырвонаармейцаў забіта і шмат ранена, а таксама захоплена значная ваенная здабыча. 19.ХII. а 10-й гадз[іне] раніцы бел[арускія] аддзелы пад націскам ворага адышлі на старыя пазыцыі.

и Красная Армия:

В 7 час. 19/12 банда Белоруссов силою 100 штыков напала на м. Визна и заняла его. Рота 69 полка выбила в 10 час. противника из местечка, но с контрнаступлением его наши части вынуждены были отойти. В 12 час. с помощью двинутых резервов 69 полка наши части выбили противника и снова заняли м. Визна, захватив в плен 12 солдат 9 роты Белорусского полка. Главные силы противника отступили в м. Семежово. В 5 час. 19/12 в направлении д. Гулевичи (6 вер. сев.-вост. м. Семежово) из г. Слуцк двинуты 2 бронемашины бронеотряда № 1. В исполнение директивы Командарм для очистки нейтральной зоны двинут в 4 час. 19/12 в м. Визна 68 полк.

Обе цитаты по сборнику «Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах»

Как видно, повстанцы сдерживали атаки превосходящих частей Красной армии почти сутки, и лишь потом отступили.

У Слуцкого восстания была редкая особенность, о которой писал в воспоминаниях его участник Алексей Кабычкин.

Аўтару гэтых радкоў давялося ў сваiм жыцьцi быць сьветкам збройных змаганьняў розных партызанцкiх i паўстанцкiх аддзелаў, асаблiва на Ўкраiне, але нiдзе ня прышлося бачыць гэткай ахвярнасьцi i гэткае сьведамасьцi мэты змаганьня, як у слуцкiх паўстанцаў.

Мiж іншым нельга не адцемiць аднае, можа i дробнае, але вельмi характэрнае рысы Слуцкага паўстаньня, якая хiба найлепей сьветчыць аб тым, якiя глыбокiя каранi гэтае паўстаньне мела ў беларускiм народзе, асаблiва ў ягонай сялянскай масе. Гэта рыса — адсутнасьць рэквiзыцыяў.

Слуцкая Брыгада — гэта была пэўне адзiная ў сьвеце вайсковая фармацыя, якая нiчога ня брала ў насельнiцтва i не рабiла нiякiх рэквiзыцыяў. У гэтым, урэшце, ня было й патрэбы, бо ўсё патрэбнае для войска, як прадукты, фураж, а навет вопратку, сяляне самi дабраахвотна прывозiлi ў Семежава. Амаль што дня ў Семежава прыбывалi абозы з усiм патрэбным i звычайна на першым возе красаваўся бел-чырвона-белы сьцяг.

Как большевики смогли подавить Слуцкое восстание?

Большевики перевели на Случчину две свежие дивизии, что сделало соотношение сил ещё более неравным.

Кроме того, на Случчине существовала 30-километровая нейтральная полоса, которая разделяла войска поляков и большевиков. Именно туда после проведения операций часто отступали повстанцы. По предварительному договору деятельность «антизаконных» военных формирований была запрещена, но поляки смотрели на такое нарушение сквозь пальцы.

Но Красная армия сумела надавить на поляков, и те предъявили ультиматум повстанцам. В итоге 30 декабря основная часть Слуцкой бригады (более 1,5 тысячи человек) перешла реку Лань, была обезоружена и интернирована. Они вышли на свободу лишь весной 1921 года.

На этом восстание в целом завершилось. Но несколько сотен повстанцев всё же остались на Случчине и какое-то время продолжали партизанскую борьбу.

Почему восстание потерпело поражение?

Итог восстания был неизбежен.

Повстанцы имели дело с регулярной Красной армией, которая превосходила их по численности. Они не имели достаточного количества вооружения.

Большевики использовали в борьбе очень жёсткие методы.

— У Беларусі асаблівай жорсткасцю вызначаўся карны аддзел камісара Стока. Каб пазбавіць паўстанцаў падтрымкі з боку родных і сваякоў, савецкая ўлада ўжывала практыку гвалтоўных высяленняў «бандыцкіх» сем’яў у цэнтральныя рэгіёны Расіі за сотні кіламэтраў ад родных месцаў. Канфіскаваную маёмасць «бандыцкіх прыспешнікаў» размяркоўвалі паміж «чэсных грамадзянаў», — писал Владимир Ляховский.

Слуцкие повстанцы так и не получили помощи ни от Найвысшей Рады БНР, у которой на это не было ресурсов, ни от Польши, у которой были свои интересы. Польские военные присутствовали на Съезде Слутчины и даже обещали поддержку. Но, как писала историк Нина Стужинская в книге «Беларусь мяцежная. З гiсторыi ўзброенага антысавецкага супрацiву ў 20-я гг. XX стагоддзя», польские агенты стали распространять на Слутчине листовки. В них содержался призыв, чтобы местные земли стали частью Польши, поскольку эта страна якобы является их «родной матерью». Руководители восстания приказали задерживать агентов. Поляки поняли, что у белорусов другие цели, и пошли на попятную.

Процитируем протокол заседания Слуцкой Рады от 30 января 1921 года.

Урад Польшчы за ўвесь час паўстанчэскага руху на Случчыне, пабачыўшы, што гэта есьць запраўды нацыянальны рух, ня толькі не падтрымліваў змагаўшуюся з Савецкім Урадам першую брыгаду БНР і Раду, але ен нават умысльна рабіў уселякіе перашкоды і правацыраваў справу, баючыся пашырэньня руху; што пагэтаму ўсе спробы дабіцца ад Польшчы дапамогі аружжам, збожжам ці грашмі, ня згубіўшы сваей самастойнасьці, канчаліся нічым і аставаліся толькі абецанкамі; што за ўвесь гэты час ізнемагаўшым у барацьбе з пераважнымі сіламі савецкіх акупантаў, галодным, неадзетым, азброеным толькі трафеямі, здабытымі ў бойках, вайскам беларускім была атрымлена ад іх падачка: 100 пудоў збожжа ад цывільнай улады і 300 карабінаў з патронамі і 3 кухні ад вайсковых часьцей.

В итоге оружие восставшим приходилось добывать в бою.

Наконец тогда, в 1920-м, выступления проходили и в некоторых других регионах Беларуси. Например, в ноябре на территории современного Дзержинского района четыре дня существовала Койдановская республика.

Но выступление в Слуцке там и в других районах Беларуси не поддержали. По мнению Владимира Ляховского, не нашлось серьёзной политической организации, которая смогла бы объединить разрозненные очаги антибольшевистского сопротивления в борьбе за национальную независимость.

Каков итог восстания?

Формально оно закончилось ничем. 18 марта 1921 года был подписан Рижский мир. Территория Беларуси на два десятилетия была разделена на две части.

Большинство участников Слуцкого восстания были позднее репрессированы, а само событие на долгие годы забыли. Лишь с конца 1980-х годов день 27 ноября стал неофициально отмечаться как День героев.

Но все же участники восстания навсегда вписали свои имена в историю Беларуси. Как отмечал Владимир Ляховский, «пры ўсёй сціпласці вынікаў і сумных наступствах (…) быў адзіны з рэдкіх фактаў у нашай найноўшай гісторыі, калі сацыяльныя памкненні шырокіх народных масаў злучыліся з ідэяй беларускага вызвольнага руху».