Про производство, призывы к забастовкам и COVID. Как работает Слуцкий мясокомбинат

Белтелерадиокомпания посетила Слуцкий мясокомбинат, чтобы узнать у заводчан, как работают цеха в условиях COVID-19 и повлияла ли тяжёлая эпидемическая ситуация на экспорт.

Слуцкий мясокомбинат находится в идеальной сырьевой зоне, а свежее экологическое производное мясных изделий сюда поступает из семи районов Минской области, благодаря чему завод загружен на 70%. Несмотря на сложную эпидемическую и экономическую ситуации, предприятие работает с положительной динамикой. Объёмы производства в этом году выросли на 9%, почти на 13% - выручка от реализации. Увеличилось количество ассортимента. Да и экспортные поставки в плюсе. Темп роста без малого 180%.

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Когда в других странах одни заводы останавливали производственный конвейер, закрывали свои цеха, на Слуцком — открыли новый. С января на предприятии работает халяльный цех. А это дополнительные рынки сбыта мяса говядины в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан. Кроме того, в этом году завод получил аттестацию на поставку продукции в Китай.

Алла Мацукова, главный ветеринарный врач Слуцкого мясокомбината:

«Одно из их основополагающих требований — это исследование наших сторонних организаций продуктов животного происхождения на COVID-19. И одно из требований ещё — это обработка либо упаковки, либо непосредственно продукции нашей. Обработки средством, которое будет разрешено и допущено против COVID. Мы нашли его. Сейчас ждём ответ от голландских поставщиков. И если получим соответствие, то отгрузим без проблем».

Если всё получится, первая партия в Китай уйдёт уже в этом году. На этом останавливаться не собираются. Южная Корея, Иран, Афганистан, Судан, Мозамбик — там тоже готовы подавать слуцкое.

Что касается условий работы при коронавирусе, то всем меряют температуру, выдают сизы. На каждом из этапов усилен контроль продукции ветврачом.

Владимир Корженевский, начальник цеха Слуцкого мясокомбината, на заводе работает почти 30 лет. Сегодня в его подчинении 180 человек. И абсолютно все на рабочих местах. Вообще средний возраст сотрудников по мясокомбинату 45 лет. Для многих это первое и единственное место работы.

На вопрос, как его коллеги реагируют на то, что сейчас много призывов не выходить на работу, Владимир Корженевский ответил:

«Лично моё мнение, я настраиваю на это коллектив, что нужно работать. Потому что в наше время потерять рынки сбыта… — и мы останемся не у дел. Извините меня, но всё, что мы реализуем, заработаем, из этого мы получим зарплату и будем жить дальше». Светлана Шахлевич, составитель фарша пельменного отделения Слуцкого мясокомбината:

«У меня семья, дети, муж, какие забастовки могут быть? Да и возраст какой. Нам нужно, чтобы был мир. Пришли на работу, отработали. Зарплату вовремя платят, получили. И всё».

На вопрос есть ли призывы не покупать белорусское, Светлана ответила, что она видит, как всё составляется, делается. Всё качественное, лучшее.

Алла Борисовец, жиловщик цеха Слуцкого мясокомбината, рассказала, что она полностью уверена в качестве выпускаемой продукции, так как знает, из чего она сделана. Алла поделилась, что всех волнует, чтобы была работа, спокойствие в стране и здоровье.

На Слуцком мясокомбинате работает тысяча человек, в основном это местные жители. Для иногородних и нуждающихся есть два общежития. Полный соцпакет. Средняя зарплата выросла на треть.