«Нужно сделать белорусский язык приоритетным!» В Слуцке молодёжь обсудила поправки в Конституцию

Какие поправки следует внести в Конституцию Республики Беларусь, обсудила слуцкая молодёжь во время открытого диалога, который прошёл 26 ноября в районной центральной библиотеке. МЛЫН. BY рассказал, что именно предлагают изменить в основном законе страны случчане.

— Конституция — основной закон государства, которому мы обязаны подчиняться. Поэтому к вопросу внесения правок нужно отнестись очень ответственно, — отметила Ирина Тагиль.

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Девушка преподаёт историю в Лядненской средней школе, поэтому открытый диалог начался с небольшого экскурса в прошлое белорусской законодательной системы. А вот уже о действующей Конституции Беларуси подробнее рассказал гость мероприятия Пётр Довгучиц, первый секретарь Слуцкого райкома Коммунистической партии Беларуси.

— В Беларуси существует 15 официально зарегистрированных партий. Я и мои коллеги уже предложили несколько поправок, которые, на наш взгляд, стоит внести в Конституцию, — отметил Пётр Довгучиц. — Одна из них касается избирательной системы. Депутатов в парламент у нас выбирает народ, тогда как в большинстве западных стран такие выборы проходят по партийным спискам. Мы считаем, что так пора действовать и в Беларуси. Или хотя бы перейти к смешанной системе, когда половина депутатов избирается народом, а половина — партиями. Благодаря этому в парламенте будут представлены депутаты от разных партий, а это возможность высказывать разные мнения, наладить диалог между властью и оппозицией. — А как вы считаете, стоит ли рассмотреть возможность голосования через интернет? — прилетел вопрос из зала опытному спикеру.

— Считаю, что это неприемлемо. Это лишний повод усмотреть в избирательном процессе какой-то подвох, возможную фальсификацию. Ведь досконально отследить интернет-процессы очень сложно, — высказал мнение Пётр Довгучиц.

Обсуждение, какие поправки стоит внести в белорусскую Конституцию, длилось больше часа. Во время открытого диалога прозвучало несколько дельных, интересных предложений, которые касались белорусского языка.

— В сельской школе большинство предметов преподаётся на белорусском языке. Дети его прекрасно воспринимают. Но вот для многих городских школьников наш родной язык — почти как второй иностранный. Хотелось бы, чтобы белорусский язык стал приоритетным! — высказалась молодая учительница Ирина Тагиль.

— Кстати, по поводу белорусского языка наша молодёжь чаще всего высказывается, — отметила Екатерина Борисевич, первый секретарь Слуцкого райкома БРСМ. — Кто-то предлагает издавать все законы только на белорусском, а кто-то — сделать «родную мову» единственной государственной. А русский язык оставить в качестве сопутствующего. — Думаю, отказываться от русского нам ни в коем случае нельзя. Ведь большинство белорусов пользуется им в повседневной жизни. Но о том, чтобы поднять престиж белорусского языка, однозначно стоит говорить, — раздаётся мнение из зала.

— А мне кажется, что есть смысл повысить возрастную планку для голосующих, — предлагает кто-то из участников диалога. — 18-летние ребята, которые только вчера окончили школу, не понимают пока важности избирательного процесса, не относятся к нему достаточно серьёзно.

— Да вы что, ни в коем случае! 18 лет — возраст дееспособности. Наоборот, нужно воспитывать в молодых людях больше ответственности, — высказался молодой педагог Александр Слуцкий.

В ближайшее время все предложения по изменениям в основной закон Беларуси, которые высказали во время открытого диалога случчане, будут направлены в парламент для дальнейшего рассмотрения.