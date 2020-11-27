Приезжали Николай Статкевич и Нина Багинская. Как в Слуцке проходили шествия и митинги последние 20 лет (фото к 100-летию Слуцкого восстания)

Слуцкому восстанию исполнилось 100 лет. Век назад белорусы пытались отстоять независимость Беларуси. «Кур'ер» вспоминает, какие мероприятия проходили в Слуцке с 2000 года. Отметим, на митинги и шествия в наш город приезжали политики и активисты со всей страны.

2000 год

Мероприятие в 2020-м прошло на городском стадионе. Случчан было мало. На митинг приехали Виталий Вечёрко, лидер партии БНФ, и Николай Статкевич, лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). Очевидцы говорили, что около здания РОВД томилась в ожидании рота омоновцев.

2004 год

2005 год

В 2005 году митинг, посвящённый 85-летию Слуцкому вооружённому восстанию, был организован Консервативно-христианской партией — БНФ. Основными его участниками были гости из Минска. Случчане в большинстве своём остались равнодушными к этому мероприятию. Сценарий его проведения не отличался от прошлогодних.

2006 год

Участники собрались около краеведческого музея после посещения исторических мест в Солигорском и Копыльском районах, связанных с событиями 1920 года. По словам горожан, в этом году на мероприятии не было ничего нового. Оно прошло в привычном для прошлых лет формате.

2007 год

Участники митинга собрались на крыльце здания краеведческого музея в субботу, 24 ноября. Люди под «бел-чырвона-белымі» флагами почтили память слуцких повстанцев. На мероприятии была и всеми известная Нина Багинская.

2010 год

В Слуцке митинг разрешили проводить на ограждённом городском стадионе, расположенном недалеко от здания музея, однако в стороне от главной улицы города.

2011 год

Около двухсот человек приняли участие в митинге, посвящённом годовщине Слуцкого восстания. Среди присутствовавших около 20 человек — местные жители. Мероприятие прошло воскресным днём, 27 ноября, возле краеведческого музея.

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Присутствовали и сотрудники правоохранительных органов, обеспечивавшие безопасность проведения акции, и представители СМИ и Слуцкого райисполкома.

Организатор — Консервативно-христианская партия — БНФ, получившая разрешение на проведение митинга от Миноблисполкома.

2012 год

В воскресенье, 25 ноября, члены Консервативно-христианской партии — БНФ — традиционно отметили годовщину Слуцкого восстания. Группа из 40 человек выехала в места боевых действий: Грозово, Семежево, Красная Слобода (тогда Вызна), Слуцк.

У крестов прошли митинги в Грозово, Семежево и Красной Слободе, участвовавшие в марше возложили венки участникам восстания.

Сопровождавшие митингующих в Слуцк сотрудники милиции не стали вмешиваться в мероприятие, а при необходимости предоставили транспорт для участников марша «Зелёная улица».

В Слуцке митинг прошёл у здания краеведческого музея.

2013 год

Митинг, посвящённый годовщине Слуцкого восстания. Воскресенье, 24 ноября. На мероприятие снова приехала Нина Багинская.

2015 год

Около сотни человек участвовали в шествии и митинге, посвящённым 95-летию Слуцкого восстания. Большая часть собравшихся — гости города, представители партии БНФ и других объединений. Было и около двух десятков случчан.

Мероприятие прошло в традиционном формате — его участники собрались возле здания Слуцкого краеведческого музея, где новых активистов приняли в ряды Молодого фронта.

2016 год

Суббота, 26 ноября. Мероприятие, посвящённое очередной годовщине Слуцкого вооружённого восстания, прошло в городе. Собравшись возле кинотеатра «Беларусь», участники проследовали в городской парк, где состоялся митинг. Акция собрала чуть более сотни человек.

2017 год

Участники акции собрались в Слуцке на митинг, который проходил на той же площадке, что и предыдущий. Несмотря на дождливую погоду, в акции приняли участие более 70 человек, из них более двадцати — жители города. Среди тех, кто участвовал в чествовании памяти случчан, — художник Алесь Пушкин и общественная активистка Алина Нагорная.

2018 год

В субботу, 24 ноября, в Слуцке прошли шествие и митинг, приуроченные к 98-й годовщине борьбы случчан за создание независимого белорусского государства. Мероприятие началось со сбора на автостоянке за Слуцким городским стадионом. Дальше более 100 участников прошли по тротуару по улице Виленской.

Все три входа в парк вдоль улицы Виленской были закрыты, поэтому участники были вынуждены пройти до детской художественной школы и через музыкальную школу. Здесь они дошли до входа в парк напротив универмага «Слуцк». Участников шествия увидели десятки случайных прохожих.

У самой танцплощадки прошёл митинг, и традиционно новые участники «Молодого фронта» приняли присягу.

2019 год

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