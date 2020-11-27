Ноябрь и декабрь — время, когда хозяйки делают генеральную уборку к новогодним и рождественским праздникам. Этот процесс часто затягивается.



Лилия Звягова на протяже­нии шести лет развивает свой бизнес в сфере клининга и химчистки. Она рассказала, какие ошибки совершают хозяйки при уборке и как этого избежать.

Чем хороши ковры в доме

«Любой текстиль притягивает пыль. Поэтому, когда люди говорят, что ковры — это пылесборники, они правы. Но когда утверждают, что их надо выбросить, то нет. Ведь пыль можно с лёгкостью удалить во время уборки „сухим“ пылесосом.

Пыли всё равно надо куда-то деться, и она осядет на твёрдой поверхности, на технике. Особенно это касается кондиционеров или системных блоков стационарных компьютеров, в которых есть кулеры и вентиляторы. Техника начинает нагреваться и быстрее приходит в негодность. Поэтому рекомендую пылесосить и технику.

Не забывайте чистить матрасы

Особое внимание стоит уделять матрасам. Люди считают, что достаточно постелить свежее постельное бельё и будет хорошо. Пыль, которая забивается между волокон матраса, меняет его свойства в худшую сторону. Когда человек потеет, то вся пыль, которая находится сверху на матрасе, меняет микроклимат спального места, человек начинает чаще потеть, в итоге хуже высыпается.

При смене постельного белья очень полезно дать матрасу немного „подышать“. Влага в матрасе от нашего тела не испарится, когда мы закроем его бельём, сверху ещё одеялом и покрывалом. В такой среде массово размножаются пылевые клещи.

Не стоит лишний раз пропаривать матрас без последующего просушивания вакуумным пылесосом. Паром клещи убиваются‚ но остаются на поверхности. Потом, когда туда попадают новые пылевые клещи, для них получается „шведский стол“.

Про мягкую мебель и ковры

Когда выезжаем к клиентам на чистку мягкой мебели, спрашиваем, замывали ли пятна самостоятельно. Уточняем, потому что встречается огромное количество моющих средств, что становится страшно за людей, которые спят на „таблице Менделеева“. Всю „химию“, которая наносится на поверхность мебели, положено промывать и в идеале нейтрализовать. В бытовых условиях без моющего пылесоса, даже бытового, это сделать невозможно.

Если на поверхность мягкой мебели попала жидкость, её надо максимально промокнуть салфеткой. Можно аккуратно смочить полотенце, не наливая жидкость на диван, кровать, кресло. Люди зря используют для очистки жидкий порошок, шампунь, моющее средство для посуды, даже средства по уходу за салоном автомобиля. Каждому средству своё место. Мы же не станем мыть голову жидким порошком. Так и здесь, средства для стирки надо обильно промывать водой. На мебели это сделать нереально даже моющим пылесосом. А кондиционеры для белья содержат силиконы, которые запечатывают загрязне­ние с волок­нами, и получается неудаляемое пятно.

Случается, что ребёнка или домашнее животное тошнит. В этом случае стоит по максимуму промокнуть жидкость ветошью и засыпать это место содой. Потому что желудочный сок — это кислота. И она может воздействовать на цвета ковров, мебельной обивки — выжечь пятно, которое потом никак не восстановить. Когда засыпаем содой, нейтрализуем эту кислоту‚ и уже само пятно не нанесёт вреда обивке. Попутно сода впитает лишнюю влагу.

Про услуги химчистки

Дома невозможно качественно почистить ковёр. Например‚ обеспечить качественное обеспыливание в условиях квартиры — просто нереально. В химчистке мы это делаем по максимуму. Потом подбираем средство‚ которое необходимо для стирки изделия исходя из состава ворса.

Сначала изделие обильно смачиваем‚ потом наносим моющий шампунь для ковров с помощью размывочной машины‚ которая одновременно наносит средство и трёт ковёр. Затем всё промывается‚ наносится нейтрализатор‚ который обезвреживает всю „химию“. Ковёр ещё раз ополаскивается и отжимается. Далее все ковровые изделия отправляем на принудительную сушку. Это занимает до 12 часов. В целом на стирку ковра уходит около суток.

Бывает‚ что ковры отправляем на перемывку‚ если клиент не предупредил‚ а возможно, и не знал о том‚ что на ковре есть следы мочи домашних животных или маленьких детей. Используем средства для её выведения.

Кроме ковров мы чистим мягкую мебель‚ матрасы‚ детские коляски‚ салоны автомобилей‚ а также стираем пледы и одеяла. В ближайший год введём службу уборки».

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