«А если нас другие дяди побьют и в автозак посадят, ты что будешь делать?» Такой вопрос задала маленькая дочь отцу-омоновцу

Сотрудник ОМОНа после работы пришёл домой. На кухне суетятся тёща с женой, готовят воскресный ужин.
Тут же вертится дочка-первоклашка, его любимица.
— Как прошёл день, милый? — спрашивает жена.
— Тебе с подробностями?
— Давай с подробностями!
— В очередной раз бабушку с флагом в автозак загрузили, с десяток студентов дубинками по рукам и ногам «отходили». Догнали велосипедиста, сломали ему велосипед, а заодно и ногу, чтобы больше от нас не бегал.
— Папа, а зачем вы так с ними поступаете? — спросила дочка.
— Ну, это просто, чтобы не ходили по улицам с красными и белыми шариками, цветами, плакатами, в «идеологически неправильной» одежде.
— Папа, а если я надену свои любимые белую блузку и розовую юбочку и с мамой и бабушкой пойду гулять на улицу, а нас другие дяди побьют и в автозак посадят, ты что будешь делать?
— Я их найду и поубиваю!
— Папа, а почему тогда до сих пор ты не убил себя?
В наступившей тишине бабушка застыла, держась за сердце, у мамы потекли слёзы из глаз.
А в голове омоновца вдруг молнией промелькнула мысль, что свои совесть, честь и достоинство он променял на резиновую дубинку в руке, мешок картошки в прихожей и несмываемый позор до конца жизни.
— Папа, прости меня, — дочка подошла и обняла его. — Мы же живы и здоровы. И наш сосед, который на врача учится, говорит, что всё будет хорошо и Беларусь будет жить вечно. Только ты не забирай его, пожалуйста…
***
На груди и на спине прикреплю звезду Давида,
Чтоб и днём, и в темноте хорошо их было видно.
И «татуху» на руке — синий номер на запястье —
Так работу облегчу власть попридержавшим.
Всё своё вооруженье ты, боец, гуманно применил —
Кой-кого на «сутки» посадил, а кому-то голову разбил.
Сам себе ты говоришь: «Потом отмоюсь — в душ схожу и буду чист»?
И всё же посмотри со стороны: кто из нас двоих — фаши…
Это новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».