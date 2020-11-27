«А если нас другие дяди побьют и в автозак посадят, ты что будешь делать?» Такой вопрос задала маленькая дочь отцу-омоновцу

Сотрудник ОМОНа после работы пришёл домой. На кухне суетятся тёща с женой, готовят воскресный ужин.

Тут же вертится дочка-первоклашка, его любимица.

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— Как прошёл день, милый? — спрашивает жена.

— Тебе с подробностями?

— Давай с подробностями!

— В очередной раз бабушку с флагом в автозак загрузили, с десяток студентов дубинками по рукам и ногам «отходили». Догнали велосипедиста, сломали ему велосипед, а заодно и ногу, чтобы больше от нас не бегал.

— Папа, а зачем вы так с ними поступаете? — спросила дочка.

— Ну, это просто, чтобы не ходили по улицам с красными и белыми шариками, цветами, плакатами, в «идеологически неправильной» одежде.

— Папа, а если я надену свои любимые белую блузку и розовую юбочку и с мамой и бабушкой пойду гулять на улицу, а нас другие дяди побьют и в автозак посадят, ты что будешь делать?

— Я их найду и поубиваю!

— Папа, а почему тогда до сих пор ты не убил себя?

В наступившей тишине бабушка застыла, держась за сердце, у мамы потекли слёзы из глаз.

А в голове омоновца вдруг молнией промелькнула мысль, что свои совесть, честь и достоинство он променял на резиновую дубинку в руке, мешок картошки в прихожей и несмываемый позор до конца жизни.

— Папа, прости меня, — дочка подошла и обняла его. — Мы же живы и здоровы. И наш сосед, который на врача учится, говорит, что всё будет хорошо и Беларусь будет жить вечно. Только ты не забирай его, пожалуйста…

***

На груди и на спине прикреплю звезду Давида,

Чтоб и днём, и в темноте хорошо их было видно.

И «татуху» на руке — синий номер на запястье —

Так работу облегчу власть попридержавшим.



Всё своё вооруженье ты, боец, гуманно применил —

Кой-кого на «сутки» посадил, а кому-то голову разбил.

Сам себе ты говоришь: «Потом отмоюсь — в душ схожу и буду чист»?

И всё же посмотри со стороны: кто из нас двоих — фаши…

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