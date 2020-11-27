В каких домах Слуцка не будет света 1 и 2 декабря

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Где и когда отключат свет

1 декабря с 8.30 до 12.00 по адресам:

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ул. Социалистическая, №№ 28, 30−51, 53−61 (нечётные), 63−78, 80−88, 90, 92−94, 96−101, 103, 105;

2-й пер. Красноармейский, № 2−5;

Смоленский проезд, №№ 2−5, 7;

ул. Смоленская, № 1;

ул. Козберга, №№ 31, 34−40 (чётные);

ул. Я. Коласа, №№ 2−17, 19, 20, 22−25, 27;

4-й пер. Красноармейский, №№ 3, 4;

ул. Красноармейская, №№ 35−39 (нечётные), 40−64, 66, 68;

ул. Садовый Проезд, №№ 18/1, 18/2, 19;

ул. Надречная, № 1−14;

Садовый проезд, №№ 1−14, 16.

2 декабря с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Обуховича, №№ 21−33 (нечётные), 37−42, 44−52 (чётные);

ул. Добросельская, №№ 32−47, 49;

проезд Любанский, №№ 1−8, 11, 12;

проезд Новоселов, №№ 1−10, 12;

проезд Обуховича, №№ 1, 3−5, 7, 10−12;

ул. Новоселов, №№ 1, 3−18, 21, 25, 27;

ул. Житневая, №№ 1−9, 11−13, 15, 16, 18−21;

ул. Вясковая, №№ 3−13;

ул. Любанская, №№ 22−38 (чётные), 42−52 (чётные), 55−59, 61, 63.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.