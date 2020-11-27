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Как сэкономить перед Новым годом? Личный опыт случчанки (топ-5 советов)

Lampa
Lampa
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Совсем недавно моя лучшая подруга сказала мне: «Полмесяца прошло, а денег уже нет. Научи меня экономить. Вот как это сделать?». Я пообещала ей, что обязательно поделюсь своими секретами, и разработала свою личную стратегию.


Одновременно я задумалась о том, что, скорее всего, она не одна такая и эта проблема касается большинства девушек.

Скоро Новый год, и я считаю, что эта информация будет полезной, поэтому приняла решение, что поделюсь своими собственными навыками и с читателями.

1. Готовим себя

Все мы, конечно, хотим встречать Новый год в костюмах Киркорова, но ценники на них оставляют желать лучшего. Вы же заметили, как растут цены на вечерние платья в магазинах именно перед Новым годом и вечером встреч? Поэтому займитесь этим вопросом уже сейчас. Если дружите с китайскими сайтами, то самое время заказать себе новогоднее платье. Не стоит забывать о Wildberries, где есть скидки и нет наценки магазинов. Не забывайте и о магазинах стоковых вещей, секонд-хендах, отбросьте свои стереотипы и пожалейте кошелёк.

Что касается причёски, маникюра и макияжа. Дорогие мои, пышные причёски а-ля бидермейер уже давно вышли из моды, ногти со стразами и макияж с ресницами до затылка тоже ушли вслед за причёсками. Самое время задуматься об ухоженном ровном цвете волос, аккуратных ногтях и поучиться делать самой себе макияж. Поверьте, это пойдёт только на пользу, а сэкономите очень прилично.

2. Готовим стол

Составив меню стола и посчитав сумму продуктов, становится дурно, но от этого никуда не денешься. Поэтому, как говорится, готовим сани летом. Если начать закупаться сейчас, то к 31 декабря эта же сумма будет совершенно не так ощутима. Возьмите за привычку каждый раз при походе в магазин покупать что-то к Новому году.

Например, сегодня возьмите лишний килограмм филе и закиньте в морозилку. Много места не займёт, а процесс уже будет начат. Завтра увидели, что ананасы консервированные по акции, проверили сроки, взяли баночку — и пусть стоит. Через день наткнулись на кукурузу с горошком по акции — берём. То есть покупаем нескоропортящиеся продукты.

3. Подарки

Составьте список, что, кому будете дарить, и начните заранее сравнивать цены и места. Таким образом, вам не придётся прыгать в последний вагон и срочно искать хоть что-то. Если вам нужно сделать символические подарки, обратите внимание на магазины Fix Price, «Еврошоп», «Три цены». Там можно найти много полезных и дешёвых мелочей.

Всегда ценились подарки своими руками, поэтому если вы обладатель рук из нужного места, этот лайфхак для вас:

    • если вы хорошо вяжете, можно подготовить варежки, шапки и шарфики;
    • если вы хорошо готовите, можно положить в красивую коробочку печенье или конфеты собственного производства.

А если вы не обладаете ни одним из этих навыков, то у вас ещё есть время научиться.

4. Украшение дома

Всегда хочется встречать Новый год в подходящей атмосфере. Вспомните, как красиво выглядят вырезанные снежинки из бумаги на окнах. Это сейчас так редко можно увидеть, но выглядит уютно, а главное — совершенно бесплатно. Вспомните детство и повырезайте их с родными и близкими. Кстати, если нет ёлочных игрушек — не беда, можно скреативить и украсить ёлку маленькими мягкими игрушками, мандаринами, конфетами в сочетании с яркими атласными бантами. Можно сделать с ребёнком игрушки из солёного теста и раскрасить их — польза, экономия и совместный досуг.

5. Грамотное распределение

Хороший лайфхак — встреча Нового года с компанией. Кто сказал, что если вы ждёте гостей для совместного праздника, то готовить и покупать продукты должны именно вы? Договоритесь с друзьями, чтобы каждый пришёл со своим самым лучшим изыском кулинарии. Один, допустим, с оливье, другой — с отбивными, третий — с тортиком. Таким образом каждый внесёт свой вклад в совместный Новый год.

Придумайте хорошие развлечения для друзей и близких: конкурсы, загадки, весёлые тосты.

Марина М.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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