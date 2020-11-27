Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения. Что о нём известно

В пятницу, 27 ноября, Александр Лукашенко подписал указ о назначении Дмитрия Пиневича министром здравоохранения. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Как пишет TUT. BY, Дмитрий Пиневич исполнял обязанности главы ведомства с 24 августа, ранее он был первым заместителем министра здравоохранения. До этого занимал пост председателя комитета здравоохранения Мингорисполкома.

Дмитрию 54 года. Родился в посёлке Илья Вилейского района Минской области, окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова по специальности «лечебное дело».

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Начинал Пиневич карьеру врачом медицинской службы в/ч 78 530 в городе Вознесенске Николаевской области Украины. Был начальником управления контроля органов здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма, управления контроля за работой социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси, главным врачом 6-й городской клинической больницы Минска, заместителем главного врача медсанчасти для гражданской обороны 5-й городской клинической больницы столицы, хирургом 36-й городской поликлиники Минска.