В пятницу, 27 ноября, стало известно о том, что матч 30-ого тура чемпионата Беларуси с участием ФК «Слуцк» и ФК «Смолевичи» отменили. Об этом сообщил официальный сайт ФК «Слуцк».

«К сожалению, коронавирус добрался до наших ребят. Большая часть команды не сможет принять участие в противостоянии заключительного тура против ФК «Смолевичи».

В связи с отсутствием влияния результата матча на распределение мест в итоговой турнирной таблице, учитывая согласие команд, а также соответствующую практику УЕФА, было принято решение об отмене проведения поединка.

Также переносятся стыковые матчи за право участия в Высшей лиге в следующем году. СФК «Слуцк» сыграет с НФК «Крумкачы» 15 и 19 декабря" — сообщается на сайте клуба.

Таким образом, минуя заключительный тур чемпионата Беларуси, ФК «Слуцк» сыграет только два переходных матча.