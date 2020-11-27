Многодетная мама из Слуцкого района рассказала, что ей будут делать ремонт. А ещё у семьи появится вода

Наталья Селицкая, мама 4-х детей из Великой Сливы, у которой в колодце пропала вода, рассказала по телефону корреспонденту «Кур'ера», что в среду, 25 ноября, к ней приезжали Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, Сергей Вишневский, председатель Исернского сельисполкома, и Николай Хмелёв, руководитель ОАО «Исерно».

По словам Натальи, председатель райисполкома распорядился помочь Селицким: сделать на участке скважину с водой, а также провести ремонт в доме. И всё это — к Новому году. Наталья выразила благодарность и надежду, что распоряжение главы района действительно будет выполнено.

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Напомним, что после публикации «Кур'ера» о злоключениях Натальи наши читатели помогали ей: привозили воду, вещи, игрушки, фрукты и сладости для детей.

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