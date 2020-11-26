Не все знают, что основным элементом пластиковых окон является именно профиль. От его характеристик зависит, насколько эффективными будут звукоизоляция, теплозащита, прочность, устойчивость окна к механическим нагрузкам и его долговечность.

На какие характеристики профиля при заказе пластиковых окон надо обращать внима­ние‚ «Кур'еру» рассказал Сергей Уласовец‚ владелец «ОкнаЭкоМонтаж».

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Сколько камер в профиле

От количества камер (секций) внутри профиля зависят теплоизоляционные свойства окна. Если их три‚ то такие окна подходят лишь для лоджий и техпомещений‚ но никак не жилых.

Оптимальное количество камер в профиле — пять. Почему? Объясним на простом примере. Допустим‚ температура на улице -10°C‚ а в квартире +18°C. Внутренние камеры (со стороны комнаты) передают внутрь профиля тепло‚ а внешние (со стороны улицы) — холод. Тёплый и холодный воздух встречаются в центральной камере‚ где возникает точка росы — образуется конденсат, который в нижней части окна стекает на улицу. Пятикамерный профиль не даёт промерзать окну. Если камер три‚ то холодный воздух проникает внутрь помещения.

Армировка профиля

Это металлический каркас стеклопакета, который обеспечивает его жёсткость‚ поскольку ПВХ сам по себе не очень прочный материал. Металл берёт на себя всё напряжение окна‚ например‚ при открывании‚ когда дует сильный ветер. Также на армировку крепится фурнитура.

Существуют L-образный (уголком), П-образный и квадрат­ный (замкнутый) армирующий профиль. П-образный подходит для окон высотой до 150 см. Такое окно выдерживает нагрузку до 100 кг. Если окно выше 150 см‚ то используется квадратная армировка. Она выдерживает напряжение до 150 кг. L-образный вкладыш очень слабый.

Толщина профиля

Лучший профиль для жилищ — системы класса «А». Толщина внешних стенок — от 2,8 мм, внутрен­них — от 2,5 мм, что даёт высокий уровень прочности окон, наилучшую тепло- и звукоизоляцию. Для балкона или лоджии подойдёт профиль класса «В». Класс «С» предназначен для нежилых помещений.

Советы эксперта

Обязательно заключайте договор с любой фирмой или предпринимателем, устанавливающим вам окна. К тому же он обязан предоставить гарантию на установку.

Требуйте сертификат на окна: к какому именно классу относится оконный профиль. Если этого документа нет, то лучше отказаться от заказа.

STURM — бюджетный профиль немецкого качества

«ОкнаЭкоМонтаж» устанавливает бюджетные‚ но качественные окна из профиля STURM. Он изготавливается в России на уникальном оборудовании, произведённом в Австрии. По своим свойствам профиль аналогичен немецкому Rehau‚ но гораздо дешевле.

STURM — пятикамерный профиль. Он устойчив к резким перепадам температур, морозостойкий и не подвергается деформации, сохраняет качество поверхностей и белизну под действием ультрафиолета.

Профили STURM обладают отличными звуко- и теплоизолирующими свойствами и имеют срок службы более 40 лет. Также преимуществом этой системы является смещение фурнитурного паза на 13 мм, это даёт возможность установить запорную фурнитуру повышенной устойчивости к взломам. Есть ещё одно важное преимущество профиля STURM, которое больше заинтересует женский пол. В нижней раме пластикового окна расположен паз, в котором постоянно накапливается пыль и грязь. В профиле STURM антигрязевая силиконовая полоса идёт по периметру оконной рамы. Она защищает паз от накоплений в нём мелкого мусора и пыли.

Все уплотняющие профили STURM серого цвета‚ что придаёт окну более эстетичный вид.

Кроме этого, во всех окнах «ОкнаЭкоМонтаж» используется мультифункциональный стеклопакет с серебряным напылением. Летом такое стекло защищает комнату от перегрева и выгорания. А зимой, наоборот, бережёт тепло помещения. При установке окон «ОкнаЭкоМонтаж» использует для откосов сэндвич-панели, а не просто сайдинг.

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