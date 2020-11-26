Большое поступление витебских ковров в универмаге «Слуцк». И ещё много новых товаров

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  • В секции «Товары для уюта» универмага «Слуцк» большое поступление ковров, ковровых дорожек, тафтинга ОАО «Витебские ковры». Ковры для гостиной, зала и спальни, ковровые покрытия для прихожей, детской.

  • Новое поступление турецкого текстиля: полотенца разных расцветок и размеров

  • В секции «Мужская одежда» обновлённый ассортимент мужских сорочек отечественного и импортного производства

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  • Бельевой и верхний трикотаж для детей и взрослых лучших отечественных поставщиков ОАО «Полесье» Пинск, ОАО «8 марта», ОАО «Свiтанак».

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568