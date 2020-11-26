Мой девиз: «Модно то, что красиво». Посмотрите на гардероб случчанки 55+

Много лет работала в системе государственного образования. Сейчас занимаюсь культурно-просветительными и образовательными проектами. Работаю в частном учебном заведении учителем истории и социальных дисциплин. Люблю путешествовать".
«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. Героиня этой публикации — Наталья Бартошик.
«Гардероб немаленький. Много одежды делового стиля, нарядов для праздничных мероприятий. Предпочитаю авторскую одежду слуцких портних и полесский трикотаж. Обувь и верхнюю одежду покупаю в государственных магазинах и у предпринимателей Слуцка. В моём гардеробе все вещи сочетаются друг с другом по стилю и цвету. Использую много аксессуаров: бижутерию, платки, сумки. Люблю вещи с историей. Не спешу расстаться с добротными изделиями. Это мой вклад в борьбу с безудержным потреблением. Помогаю тем, кто в этом нуждается. Подарила людям немало хорошей одежды. Есть вещи, которым я даю второе дыхание. Вяжу крючком и спицами. Бывает, распускаю ненужные предметы одежды и создаю новые».
Брюки в мелкую клетку, трикотажный гольф и берцы
Чёрный гольф, юбка в клетку и сапоги с высокими голенищами
«Второй комплект предназначен для повседневной работы в учреждении. Чёрный гольф и юбка в чёрно-серую клетку покроя полусолнце дополнены шейным шарфом, плетёным поясом. На ногах сапоги с высокими голенищами на каблуках. После работы в таком наряде можно идти на концерт, выставку, в театр. Как вариант, сапоги можно заменить на берцы».
Юбка-карандаш, жилет в полоску и туфли на устойчивом каблуке
Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.