Мой девиз: «Модно то, что красиво». Посмотрите на гардероб случчанки 55+

«Мне 57 лет. Никаких возрастных стереотипов при выборе одежды у меня нет. При составлении комплектов руководствуюсь принципами комфортности, практичности. Мой девиз: «Модно то, что красиво».



Много лет работала в системе государственного образования. Сейчас занимаюсь культурно-просветительными и образовательными проектами. Работаю в частном учебном заведении учителем истории и социальных дисциплин. Люблю путешествовать".

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. Героиня этой публикации — Наталья Бартошик.

«Гардероб немаленький. Много одежды делового стиля, нарядов для праздничных мероприятий. Предпочитаю авторскую одежду слуцких портних и полесский трикотаж. Обувь и верхнюю одежду покупаю в государственных магазинах и у предпринимателей Слуцка. В моём гардеробе все вещи сочетаются друг с другом по стилю и цвету. Использую много аксессуаров: бижутерию, платки, сумки. Люблю вещи с историей. Не спешу расстаться с добротными изделиями. Это мой вклад в борьбу с безудержным потреблением. Помогаю тем, кто в этом нуждается. Подарила людям немало хорошей одежды. Есть вещи, которым я даю второе дыхание. Вяжу крючком и спицами. Бывает, распускаю ненужные предметы одежды и создаю новые».

Брюки в мелкую клетку, трикотажный гольф и берцы

Чёрный гольф, юбка в клетку и сапоги с высокими голенищами

«Первый комплект предназначен для прогулок по городу. Брюки в мелкую клетку, трикотажный гольф, берет, берцы из кожзаменителя — основа костюма. Обычно дополняю шейными платками (в сегодняшнем варианте — индонезийским палантином). В качестве верхней одежды использую куртки бардового или розового цветов, чёрные пальто из плащевой ткани, перчатки, сумка или лиловый рюкзак. В такой одежде замечательно гулять с двухлетней внучкой».

«Второй комплект предназначен для повседневной работы в учреждении. Чёрный гольф и юбка в чёрно-серую клетку покроя полусолнце дополнены шейным шарфом, плетёным поясом. На ногах сапоги с высокими голенищами на каблуках. После работы в таком наряде можно идти на концерт, выставку, в театр. Как вариант, сапоги можно заменить на берцы».

Юбка-карандаш, жилет в полоску и туфли на устойчивом каблуке

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«Третий комплект использую, когда посещаю семинары, конференции, форумы. Чёрного цвета гольф и юбка-карандаш, жилет в полоску, колготки телесного цвета и замшевые туфли на высоком устойчивом каблуке подходят для деловой обстановки. Аксессуаров минимальное количество. В данном варианте декоративная булавка с искусственным жемчугом. Вещи из этого и второго комплектов легко взаимозаменяемы».