Глава МИД Беларуси: попытки революционной смены власти в стране неэффективны и незаконны

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, заявил, что Минск вместе с партнёрами по ОДКБ, союзного государства и СНГ будет противодействовать попыткам произвести революцию в стране, передаёт БелТА.

«Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию, и мы не допустим, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Беларуси, — добавил Владимир Макей. — Конечно, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнёрами в рамках и ОДКБ, и Союзного государства, и СНГ, и других структур».

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Министр привёл примеры политики двойных стандартов и разной реакции западных стран на схожие события в Беларуси и других государствах. При этом он подчеркнул незаконность и неэффективность попыток революционной смены власти в Беларуси.

«Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование Конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесёт ни стране, ни народу», — сказал он.

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