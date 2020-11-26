На встрече с Лукашенко глава МИД РФ высказался о враждебном отношении Запада к России и Беларуси

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, заявил на встрече с Александром Лукашенко 26 ноября в Минске, что страны Запада враждебно настроены по отношению к России и Беларуси и пытаются влиять на их внутренние дела, сообщает ТАСС.

«Конечно же, мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом — НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают», — сказал он.

По словам Лаврова, России и Беларуси есть чем защититься от действий Запада, который пытается вмешаться в их внутренние дела.

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Лавров после встречи с Александром Лукашенко также отметил приверженность всем ранее достигнутым договорённостям.

«Мы только что завершили беседу у Александра Григорьевича Лукашенко. Он подтвердил приверженность всем договорённостям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей — союзнических, стратегических — во всех областях», — отметил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел России прибыл в Минск для участия в совместном заседании коллегии МИД России и Беларуси.

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