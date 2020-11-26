В Любанском районе перевернувшаяся телега насмерть придавила возчика

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Любанском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В среду, 25 ноября, местный житель нашёл в кювете придавленное повозкой тело мужчины.

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Следователи позже установили, что 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли необходимые предметы и объекты, назначили судебно-медицинскую экспертизу.