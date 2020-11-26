Новогодние праздники приближаются. Пора готовиться и создавать новогоднее настроение. Случчанка Марина поделилась с читателями «Кур'ера» простым способом изготовления ёлки из подручных материалов.

«Для изготовления ёлки я купила только четыре листа зелёного фетра формата А4 по 90 копеек. Возможно, у вас дома есть кусок подходящей материи. Ёлка получится двусторонняя.

Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра
Фотографии: Марта Попова
Сначала рисуем макет ёлки на бумаге и вырезаем его. Накладываем трафарет из бумаги на фетр и вырезаем ёлку по контуру.

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Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра

Ищем различные мелочи для украшения. Это могут быть рисунки от подарочных новогодних упаковок, наклейки, пуговицы, нашивки, бусины. Наклеиваем или нашиваем на одну сторону фетра весь декор.

Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра

Сшиваем две стороны фетра сверху, оставляя отверстие внизу.

Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра

Макушку ёлки я украсила шапкой Деда Мороза.

Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра

Набиваем ёлочку через отверстие снизу до нужной толщины синтепоном, обрезками ткани или ватой. Сшиваем низ.

Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра

По контуру пришиваем дождик, это может быть и кружево или пайетки.

Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра

Прикрепляем шнурок сзади, за эту петлю ёлку можно повесить на стену.

Мастер-класс от случчанки. Новогодняя ёлка из фетра

Радуемся и ждём праздник!"

Если вы хотите поделиться способом изготовления своих новогодних украшений и подарков, присылайте фото и пишите на редакционный адрес газеты: info@kurjer.info.