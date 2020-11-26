Новогодние праздники приближаются. Пора готовиться и создавать новогоднее настроение. Случчанка Марина поделилась с читателями «Кур'ера» простым способом изготовления ёлки из подручных материалов.

«Для изготовления ёлки я купила только четыре листа зелёного фетра формата А4 по 90 копеек. Возможно, у вас дома есть кусок подходящей материи. Ёлка получится двусторонняя. Сначала рисуем макет ёлки на бумаге и вырезаем его. Накладываем трафарет из бумаги на фетр и вырезаем ёлку по контуру.

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Ищем различные мелочи для украшения. Это могут быть рисунки от подарочных новогодних упаковок, наклейки, пуговицы, нашивки, бусины. Наклеиваем или нашиваем на одну сторону фетра весь декор.

Сшиваем две стороны фетра сверху, оставляя отверстие внизу.

Макушку ёлки я украсила шапкой Деда Мороза.

Набиваем ёлочку через отверстие снизу до нужной толщины синтепоном, обрезками ткани или ватой. Сшиваем низ.

По контуру пришиваем дождик, это может быть и кружево или пайетки.

Прикрепляем шнурок сзади, за эту петлю ёлку можно повесить на стену.

Радуемся и ждём праздник!"