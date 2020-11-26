«Наши врачи не требуют, они, грустно улыбаясь, делают свою нелёгкую работу». Жительница Слуцка о тех, кто не стонет, что им мало платят

На днях довелось мне побыть там, где на сегодняшний день были ну если не все случчане, то одна треть точно, — 310-й кабинет, приём по ковиду. Обратиться мне пришлось случайно, как и всем нам. Найти кабинет достаточно просто: идёте по стрелочкам на стенах по направлению к хирургическому отделению и приходите, как в сказке, к старой двери.

Самое интересное началось внутри. Людей видимо-невидимо, стоят плотненько так, больные и здоровые, с положительным и отрицательным результатом, те, кто продлевает больничный, и те, кто открывает его.

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Было несколько кушеток, там в основном сидели пожилые люди, молодёжь старалась не садиться.

Сразу надо было зайти в 310-й кабинет, чтобы взять первичную карту, данные вносят в компьютер. Потом вас отправляют в любой кабинет на этаже.

Пройдя по коридору, я поняла, что занять очередь лучше в кабинет возле входной двери, там воздуха побольше, да и на улицу поближе. Остальные кабинеты очень плотно оккупированы людьми, и мало-мальски свежий воздух туда не поступает.

Стояли мы долго. Если я с 15 до 19 часов, то некоторые люди ещё и больше. Врач за это время вышла один раз и быстро вернулась. Как она выдерживала, не представляю. Медсестра несколько раз выходила, спрашивала про больничные и уходила.

Когда пришла моя очередь, думаю, ну всё, сейчас орать начнут, при таком режиме может быть нервный срыв. Не могу сказать, что они меня удивили, нет, они меня шокировали. Они улыбались, грустно как-то, спокойно выслушали, произвели осмотр тщательно, не говорили «давайте быстрее, у меня много людей», сделали рекомендации по лечению.

Когда я вышла оттуда, у меня были смешанные чувства: мне было приятно, что есть такие профессионалы, и была злость за то, что не могут выделить даже нормального помещения для врачей и больных.

Но главным было спокойствие, наши врачи самые крутые, они не требуют, они, грустно улыбаясь, делают свою нелёгкую работу, без перерывов на обед и отдых.

Этот пост был написан для всех врачей, с благодарностью. Спасибо вам всем, вы лучшие!

А нам всем не мешало бы соблюдать масочный режим, тогда нашим героям будет легче нас защитить.

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