МТС предлагает присоединиться к акции «Новогодние бонусы»

МТС предлагает новым абонентам присоединиться к акции «Новогодние бонусы» на тарифах «Безлимитище+» и «Супер». Специальное предложение включает: сниженную абонентскую плату, безлимит интернета по объему и звонки во все сети страны. Принять участие в новогодней акции можно по 28 февраля 2021 года.
При подключении на «Безлимитище+» стоимость абонплаты для новичков первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 12,50 рубля, а с 181 по 270 день — 18,50 рубля. Кроме того, в рамках акции новым абонентам предоставляется безлимит звонков во все сети на 90 дней.
Воспользоваться специальным новогодним предложением могут и новички тарифной линейки «Супер»:
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|Тариф
|Супер
|Супер 10
|Супер 25
|Супер max 50
|Абонплата первые 90 дней, руб./мес. по акции
|7,50
|13,50
|16,50
|20,50
|Бонус при подключении, первые 3 месяца
|-
|Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек) за 0 руб.
|Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек) за 0 руб.
Подключиться к акции «Новогодние бонусы» новые абоненты могут по 28 февраля 2021 года.
Подробнее об акции на тарифе «Безлимитище+» смотрите здесь. Ознакомиться с условиями новогоднего предложения для тарифной линейки «Супер» можно здесь.
СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» УНП 800 013 732