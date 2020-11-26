Пройдёт ли в этом году в Слуцке шествие Дедов Морозов

В Слуцке шествие Дедов Морозов будет обязательно. Пока что мероприятие прорабатывается. Предварительно планируется, что шествие пройдёт 24 декабря, перед католическим Рождеством.



Об этом «Кур'еру» сообщила Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе.

Всё мероприятие будет проходить только на улице. А вот праздничные концерты под вопросом.

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«Будем надеяться, что ситуация (с коронавирусом. — Прим. ред.) улучшится, и будем планировать. Пока ничего не загадываем. Говорить про концерты рано, ещё целый месяц впереди», — сказала Наталья Чернушевич.

В 2019-м шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей состоялось 28 декабря.

Напомним, что в Минской области действует комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, который направлен на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в 2020—2021 годах. С 16 ноября в Слуцком районе ввели масочный режим. Также в плане указано, что массовые мероприятия не запрещены, а только ограничены.