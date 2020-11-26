В Минск приехал министр иностранных дел РФ, о чём он будет говорить с Лукашенко. Мнение экспертов

Вечером 25 ноября в столицу Беларуси в рамках рабочего визита прибыл Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ. Он приехал, чтобы встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, а также принять участие в заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран, которое состоится в четверг, 26 ноября.

Во время коллегии партии будут вынуждены обратить внимание на ситуацию в Беларуси, где уже более трёх месяцев после президентских выборов проходят массовые акции протеста.

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Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, в беседе с ТАСС высказал мнение, что в силу внутренней ситуации вполне вероятно, что вопросы углубления интеграции РФ и Беларуси в ходе переговоров отойдут на второй план.

По его словам, для интеграции необходимо стабильное состояние в обеих странах, а в Беларуси это сейчас не наблюдается. Поэтому, продолжил эксперт, «переговоры будут в большей степени касаться перспектив выхода белорусской власти и белорусского общества из политического тупика».

«Сначала нужно разобраться в ситуации внутри республики, а потом думать об интеграции», — подчеркнул Межевич.

Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, не исключил, что Лавров в ходе своего визита сделает акцент на необходимости конституционной реформы. Представители России неоднократно подчёркивали, что, прежде всего, необходимо выполнить обещанное: провести конституционную реформу и досрочные выборы.

«Все от Лукашенко этого и ждут, значительная часть белорусского населения и, собственно, российское руководство тоже считают, что без этого не обойтись», — сказал эксперт, добавив, что переговоры в Минске вряд ли пройдут на критическом уровне.