Впервые в Германии построили дом почти полностью из мусора

Трудно поверить, но этот элегантный коттедж общей площадью около 150 м², расположенный в Ганновере, почти полностью построен из… мусора. За исключением бытовой техники, арматуры и инженер­ных коммуникаций, здесь практически всё сделано из пригодных для вторичного применения отходов. В Германии это пока единственное здание такого типа. Цель экспериментального экологического проекта, осуществлённого строительной компанией Gundlach и архитектурным бюро Сityförster, — продемонстрировать способы полезного применения бытового и строительного мусора и мотивировать строительные компании к тому, чтобы они увеличивали свой вклад в спасение природы от загрязнения. Тем более что наиболь­шее количество отходов генерирует именно строительная отрасль.

То, что собирались отправить на свалку

Наружная отделка — стекло и тёмные панели, придающие дому современный облик. Ну, а внутри — ретро с оттенком футуризма. Деревянные панели для потолка демонтированы из старой сауны. На облицовку стен в ванной комнате вместо кафельной плитки пошли крышки от бутылок из-под пива. Стальные опоры, взятые в одном идущем под снос доме, служат подпорными стойками для лестничных маршей. Массивные резные двери раньше были предметом интерьера строения, располагавшегося на территории одного фермерского хозяйства. Пришедший в негодность дом собрались сносить, а снятые с петель двери вместе с оконными рамами и отслужившей своё мебелью — вывезти на свалку. Однако в Ганновере им дали вторую жизнь.

Утилизации подле­жали также лестница и оконные рамы, демонтированные в здании, в стенах которого когда-то располагался центр отдыха и развлечений. Но реализаторы ганноверского проекта их от такой участи уберегли, сделав эти элементы частью обстановки коттеджа.

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Вторая жизнь старых вещей

Часть стен в доме облицована старым кирпичом. Но в основном они выполнены из дерева. Причём особенность этой деревянной конструкции в том, что её монтаж произведён бесклеевым способом: панели из древесины зафиксированы на стеновых элементах с помощью деревянных шурупов. Так что в случае необходимости их без проблем можно разобрать, не нарушая при этом каркас, и продолжать использовать.

Изначально идея заключалась в том, чтобы при строительстве этого дома применялись исключительно использованные ранее материалы. Однако на деле всё оказалось не так просто. Взять, к примеру, подержанные оконные блоки из бывшего центра отдыха и развлечений: с одной стороны, они не такие уж и старые — им всего 10 лет, а с другой — они уже не соответствуют сегодняшним стандартам теплоизоляции.

Поэтому, оставив рамы такими, какие они есть, двойные стёкла в них заменили на стандартные тройные. В результате эти окна обошлись ещё дороже, чем новые. Но даже в такой ситуации смысл в использовании вторсырья в строительстве есть: ведь давая вторую жизнь старым вещам, человек не только очищает планету от накопившегося мусора, но и вносит ощутимый вклад в экономию энергии, затрачиваемой на производство новых материалов. Именно в этом и заключается обучающий эффект проекта, остающегося пока уникальным в условиях Германии.

С умом и строить, и ломать

Новый закон об энергосбережении, вступивший в силу в Германии с ноября 2020 года, предписывает активное снижение использования энергии в зданиях. Но у медали есть и оборотная сторона: чтобы сберечь энергию и сократить теплопотери, дома в Германии всё чаще «укутывают» пенополистиролом, каменной ватой, битумом, штукатуркой. Все эти материалы склеиваются настолько прочно, что разделить их слои уже практически невозможно. Помимо того, что в таких условиях дом плохо «дышит», образуется масса дополнительного строительного мусора.

Сторонники «зелёного» строительства намерены этому противостоять. Да, говорят они, энергоэффективность является важной темой, которая не утратит своего значения и в будущем. Но одновременно всё больше внимания будет обращаться на то, что связано со всеми этапами жизненного цикла зданий ­— от инженерных изысканий до эксплуатации и демонтажа. Поскольку не только строить, но и ломать нужно с умом, а главное — в согласии с природой.

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