26 ноября — Международный день сапожника. Его отмечают мастера по созданию, пошиву и ремонту обуви во многих странах. «Кур'ер» узнал, сколько в среднем стоит отремонтировать обувь в Слуцке.

Мастеров по ремонту обуви в Слуцке не так уж много. Сапожники работают в Доме быта, в мастерских на рынке, в 11-м городке, на улицах Богдановича, Ленина и Копыльской.

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В одной из них клиентам предлагают отремонтировать обувь по таким ценам:

Поменять набойки на каблуках — от 7 до 8 рублей.

Подклеить подошву (подошва клеится частями) — 8 рублей, полподошвы - 4 рубля.

Перешивка подошвы полностью — от 13 до 15 рублей.

Подклеить или укрепить носок обуви — 1 рубль.

Поставить заплату — 6 рублей.

Вшить замок на один сапог — 8 рублей.

Заузить сапоги — от 16 до 17 рублей, если сложный крой — до 20 рублей.

Укоротить сапоги — от 16 до 17 рублей, если сложный крой — до 20 рублей.

Поменять липучки — от 6 рублей (за пару).

Отметим, что чаще всего случчане обращаются к сапожникам, чтобы отремонтировать замки и набойки.

В ТЕМУ. «Люди по воздуху не летают — ногами ходят». Как сапожник из Слуцка почти четверть века ремонтирует обувь