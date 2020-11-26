26 ноября — Международный день сапожника. Его отмечают мастера по созданию, пошиву и ремонту обуви во многих странах. «Кур'ер» узнал, сколько в среднем стоит отремонтировать обувь в Слуцке.
Мастеров по ремонту обуви в Слуцке не так уж много. Сапожники работают в Доме быта, в мастерских на рынке, в 11-м городке, на улицах Богдановича, Ленина и Копыльской.
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В одной из них клиентам предлагают отремонтировать обувь по таким ценам:
- Поменять набойки на каблуках — от 7 до 8 рублей.
- Подклеить подошву (подошва клеится частями) — 8 рублей, полподошвы - 4 рубля.
- Перешивка подошвы полностью — от 13 до 15 рублей.
- Подклеить или укрепить носок обуви — 1 рубль.
- Поставить заплату — 6 рублей.
- Вшить замок на один сапог — 8 рублей.
- Заузить сапоги — от 16 до 17 рублей, если сложный крой — до 20 рублей.
- Укоротить сапоги — от 16 до 17 рублей, если сложный крой — до 20 рублей.
- Поменять липучки — от 6 рублей (за пару).
Отметим, что чаще всего случчане обращаются к сапожникам, чтобы отремонтировать замки и набойки.
В ТЕМУ. «Люди по воздуху не летают — ногами ходят». Как сапожник из Слуцка почти четверть века ремонтирует обувь