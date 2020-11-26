Демонтировали колонку. Жители нескольких домов в частном секторе на Чехова в Слуцке остались без воды

Жители нескольких домов в районе улицы Чехова, где нет центрального водоснабжения, остались без воды. Колонку, где они брали питьевую воду, внезапно демонтировали. «Кур'ер» узнал в «Слуцкводоканале» о причинах отключения и в каком случае вода появится снова.

Единственный источник воды

«Вчера (24 ноября. — Прим. ред.) около 8 часов вечера приехали двое мужчин и демонтировали колонку. Для нас это единственный источник воды. Этой колонкой пользуются около десяти частных домов. Нас в доме живёт пять человек. Маленький ребёнок в семье, как его поить, кормить, купать?

Реклама

Заранее никакого объявления о том, что отключение будет сделано в этот день, не было. Они просто достали трубу и сделали колонку нерабочей. Я обращалась в службу „115“ и в „Слуцкводоканал“. Везде говорят: „Заключайте договор, есть указ“. Что за указ вышел, когда он начал действовать, никто не объясняет. Говорят, что платить нам придётся аж 25 рублей», — рассказала «Кур'еру» Татьяна Васильевна, жительница частного дома на улице Чехова.

Когда восстановят водоснабжение

«Колонка относится к системе централизованного водоснабжения. В соответствии с п. 9 „Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населённых пунктах“ водоснабжение из централизованных систем производится при наличии договора, заключённого между организацией ВКХ (водопроводно-канализационного хозяйства. — Прим. ред.) и потребителем.

Колонку эту отключили в результате внеочередной проверки, в ходе которой было установлено, что никто из жильцов близлежащих домов не имеет договора о водопользовании. Когда они заключат договоры, а для этого нужно обратиться в службу водоканала, им будут выданы ключи, колонку восстановят и ею можно будет пользоваться», — пояснили «Кур'еру» специалисты «Слуцкводоканала».

Сколько нужно платить

Абонентская плата за пользование водоразборной колонкой рассчитывается в зависимости от числа проживающих в доме. Установленная норма водопользования составляет 35 литров (0,035 куб. м) на человека в сутки.

Для расчёта эта норма умножается на количество проживающих в доме, затем на число дней в месяце, потом — на величину тарифа. Сейчас тариф составляет 0,9384 рубля за кубометр.

Например, если в доме проживает пять человек, расчёт оплаты производится так: 0,035×5×30×0,9384 = 4,9266 рубля.

Оплата начисляется с момента заключения договора.