«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 24 ноября. Заработная плата от 800 до 2000 рублей.

500−2000 рублей

Агент по закупкам / Специалист по закупкам радиоэлектронного сырья

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Образование: не указывается.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

активность, желание работать и зарабатывать

навыки переговоров, коммуникабельность

наличие легкового автомобиля и права на управление им — обязательно

готовность к командировкам

знание ПК на уровне пользователя, Еxcel.

Наниматель: 1Ak-Group (Компания ООО «РесайклПро»).

От 1500 рублей

Фармацевт / провизор

Образование: законченное высшее или среднее специальное образование по специальности «Фармация».

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов

знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов

умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения

профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию

способность работать в команде, честность и порядочность.

Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».

800−1500 рублей

Торговый представитель

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы торговым представителем от 1-го года

наличие авто.

Наниматель: ООО «Продовольственный ресурс».

1100−1700 рублей

Машинист экскаватора CAT 320

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 2-х лет.

Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».

От 1200 рублей

Специалист по развитию сети

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 2-х лет

знание регионального рынка ритейла, его конъюнктуры, особенностей и специфики

опыт поиска помещений, удовлетворяющих требованиям компании и требованиям, предъявляемым к рознице

опыт работы с органами исполнительной власти и надзора

аналитический склад ума

умение вести переговоры

желание развиваться

готовность работать в режиме многозадачности и быстрым темпам развития

уверенный пользователь ПК

наличие автомобиля (разъездной характер работы)

опыт открытия магазинов «с нуля».

Наниматель: ООО «ЛенПродуктСервис».

От 1000 рублей

Агроном-химик

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1-го года.

Наниматель: Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 980 рублей

Врач общей практики

Образование: высшее медицинское.

Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указываются.

Наниматель: УЗ «Слуцкая центральная районная больница».

От 900 рублей

Начальник сельскохозяйственного участка

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

агрономическое образование.

Наниматель: филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

900 рублей

Заведующий производством столовой

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

наличие высшего образования по специальности

наличие стажа работы в сфере общественного питания не менее 3-х лет на должностях заведующего производством, технолога, инженера-технолога общественного питания.

Наниматель: Филиал «Военсервис» РУП ТПУ при Министерстве обороны, (в/ч 18 662).

От 800 рублей

Водитель-курьер (Солигорск, Слуцк)

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

наличие личного авто.

Наниматель: «УспехЛогистик».