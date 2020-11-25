«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 24 ноября. Заработная плата от 800 до 2000 рублей.
500−2000 рублей
Агент по закупкам / Специалист по закупкам радиоэлектронного сырья
Образование: не указывается.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- активность, желание работать и зарабатывать
- навыки переговоров, коммуникабельность
- наличие легкового автомобиля и права на управление им — обязательно
- готовность к командировкам
- знание ПК на уровне пользователя, Еxcel.
Наниматель: 1Ak-Group (Компания ООО «РесайклПро»).
От 1500 рублей
Фармацевт / провизор
Образование: законченное высшее или среднее специальное образование по специальности «Фармация».
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов
- знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов
- умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения
- профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию
- способность работать в команде, честность и порядочность.
Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».
800−1500 рублей
Торговый представитель
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы торговым представителем от 1-го года
- наличие авто.
Наниматель: ООО «Продовольственный ресурс».
1100−1700 рублей
Машинист экскаватора CAT 320
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 2-х лет.
Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой».
От 1200 рублей
Специалист по развитию сети
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 2-х лет
- знание регионального рынка ритейла, его конъюнктуры, особенностей и специфики
- опыт поиска помещений, удовлетворяющих требованиям компании и требованиям, предъявляемым к рознице
- опыт работы с органами исполнительной власти и надзора
- аналитический склад ума
- умение вести переговоры
- желание развиваться
- готовность работать в режиме многозадачности и быстрым темпам развития
- уверенный пользователь ПК
- наличие автомобиля (разъездной характер работы)
- опыт открытия магазинов «с нуля».
Наниматель: ООО «ЛенПродуктСервис».
От 1000 рублей
Агроном-химик
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1-го года.
Наниматель: Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 980 рублей
Врач общей практики
Образование: высшее медицинское.
Другие пожелания к соискателю и условия труда: не указываются.
Наниматель: УЗ «Слуцкая центральная районная больница».
От 900 рублей
Начальник сельскохозяйственного участка
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- агрономическое образование.
Наниматель: филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
900 рублей
Заведующий производством столовой
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- наличие высшего образования по специальности
- наличие стажа работы в сфере общественного питания не менее 3-х лет на должностях заведующего производством, технолога, инженера-технолога общественного питания.
Наниматель: Филиал «Военсервис» РУП ТПУ при Министерстве обороны, (в/ч 18 662).
От 800 рублей
Водитель-курьер (Солигорск, Слуцк)
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- наличие личного авто.
Наниматель: «УспехЛогистик».