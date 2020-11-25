«Кур'ер» просит поддержать слуцких медиков. Напишите им слова благодарности

«Кур'ер» просит жителей Слуцкого района поддержать медиков. Сейчас, во время второй волны коронавируса, им приходится нелегко, и работают они на износ.

Мы предлагаем случчанам, которым помогли наши медики, рассказать об этом и написать им слова благодарности. Не только тем, кто работает с коронавирусными больными, но и другим. А мы соберём все эти сообщения в один материал.

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Свои благодарности можно присылать в Viber (+375 44 53 99 056), в телеграм-чат «Слуцкой телеги», оставлять в комментариях или «предложке» нашей группы во «ВКонтакте».