«Никто не должен беспокоиться, где достать тампоны». В Шотландии средства гигиены для женщин стали бесплатными

Шотландия стала первой страной в мире, которая предоставила женщинам бесплатный доступ к средствам гигиены во время менструации. Закон по этому поводу был единогласно одобрен парламентом в Эдинбурге во вторник, 24 ноября. Мера была принята по борьбе с бедностью. «Мы все согласны с тем, что никто не должен беспокоиться о том, где достать тампоны в следующий раз», — сказала депутат Моника Леннон.

Теперь законодателям предстоит разработать общенациональную систему, гарантирующую женщинам доступ к средствам гигиены.

Согласно закону, как пишет TUT. BY, тампоны и прокладки можно бесплатно получить в специализированных общественных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодёжные клубы и аптеки. Кроме того, туалеты в школах и университетах, где были доступны менструальные средства, предоставят дополнительные средства гигиены.

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Нововведения обойдутся налогоплательщикам в 24 миллиона фунтов стерлингов ($ 32 млн).

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен назвал закон «важной политической мерой для женщин и девушек».

«Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным продуктам для всех, кто в них нуждается», — написала глава правительства Шотландии в своём аккаунте в Twitter.