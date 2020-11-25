Из КНДР в Южную Корею сбежал гимнаст. Он перепрыгнул через трёхметровый забор на границе

Мужчина, сбежавший из КНДР в Южную Корею в начале ноября, рассказал, что он гимнаст. Об этом сообщают южнокорейские издания The Korea Harold и Chosun Ilbo.

По данным властей Южной Кореи, сбежавший мужчина невысокого роста, ему около 20 лет. Сейчас он находится под следствием в Сеуле, выясняется мотив и способ его побега. Мужчина сказал, что смог перепрыгнуть трёхметровый забор на межкорейской границе, потому что раньше он был гимнастом.

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Следствие считает, что мужчина перепрыгнул через забор из колючей проволоки с помощью железного шеста. В то же время южнокорейские военные выясняют, почему не сработала сигнализация. Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что после ареста мужчины обнаружили на проволоке неизвестный отпечаток пальца. Кроме того, колючая проволока оказалась «прижата» сверху.

Гражданин Северной Кореи был задержан 4 ноября, через несколько часов после пересечения границы между Северной и Южной Кореей, оказался в демилитаризованной зоне и прогулялся вдоль провинции Канвондо. Для того чтобы проверить слова беглеца, его заставили дважды перепрыгнуть через забор.