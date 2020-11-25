«Врачи как пушечное мясо». Что случчанка думает об этом и кому в эпидемию нужен простой человек

Прочитала вашу новость про «Лимит вызовов на сегодня исчерпан». Вот что я думаю.

Есть другая сторона медали… Как быть, если осталось на приёме, к примеру, 5 врачей? Им, конечно, можно и 1000 вызовов записать, но они ведь всё равно не смогут попасть ко всем больным. Вот и говорят, что лимит исчерпан. Остаётся только молиться.

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Но «скорая» могла бы и приехать. Особенно зная цифры в не одну тысячу человек и плюс к этому бесконечный поток в ЦРБ.

Тут и в хорошие времена врачей и медсестёр не хватало, вечная нехватка. А тут, когда половина болеет или на карантине…

Сложно недооценивать работу врачей на износ, и полный п…, что творится. Но и людей жалко.

Такое ощущение, что на сегодняшний день человек никому не нужен. И есть врачи, которые уже давно забыли про свою клятву Гиппократа.

В первую очередь врачи никому не нужны, они как пушечное мясо. Расходный материал.

Думаю, что простые люди уже совсем не понимают, что происходит, чего ждать и на кого рассчитывать. Тогда бы уже дали людям инструкцию, как лечиться самим. В каком случае что принимать…

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