О правильном выборе шкафа-купе для прихожей

Прихожая − отличное место для установки шкафа-купе, пользоваться которым будут все члены вашей семьи. Что же нужно помнить при выборе такого шкафа и на что следует обращать внимание, делая покупку?

Размеры и форма шкафа

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Если прихожая в вашей квартире совсем небольшая, то для установки в ней лучше выбирать угловой шкаф. Он будет достаточно вместительным и при этом компактным. Глубину шкафа выбирайте по своему усмотрению, но с учётом того, что он не должен быть слишком громоздким и занимающим большую часть площади прихожей.

Для длинной и узкой прихожей лучше купить встраиваемый шкаф, который следует установить возле одной из двух коротких стен. Такое решение поможет вам сэкономить, ведь стоить встроенный шкаф будет дешевле корпусного за счёт отсутствия боковых и задней стенок (их роль будут выполнять стены прихожей).

Дизайн

Цвет шкафа-купе должен хорошо сочетаться с основными цветами в отделке прихожей. К примеру, если её стены окрашены краской мягкого кремового цвета, то для неё подойдёт светло-коричневый шкаф или же тот, оттенок которого похож на оттенок натуральной древесины. Хорошо, если створки будут зеркальными − благодаря им улучшится освещение прихожей, к тому же визуально она будет казаться вам более просторной.

Полки внутри шкафа

Покупайте для прихожей тот шкаф-купе, внутри которого есть несколько полок для хранения обуви. Они должны находиться внизу, под перекладиной для развешивания верхней одежды. Если в шкафу будут такие полки, то вам не нужно будет покупать для прихожей отдельную этажерку для обуви − благодаря этому удастся сэкономить немного места в помещении.

Подсветка

Очень хороши шкафы-купе с подсветкой − они идеально подходят для прихожей, в которой нет окон. Для подсвечивания внутреннего пространства шкафа обычно используются точечные светодиодные светильники или ленты. Вам не придётся каждый раз включать свет в прихожей, чтобы найти в шкафу нужные вещи.

Материалы

В продаже можно встретить шкафы-купе, сделанные из таких материалов:

ДВП. Это бюджетный материал неплохого качества, но не очень долговечный и красивый. Выбрать шкаф из ДВП стоит в том случае, если вы ограничены в средствах или же хотите обставить квартиру недорогой мебелью перед сдачей жилья в аренду;

ЛДСП. Ламинированные древесно-стружечные плиты отлично подходят для изготовления шкафов. Изделия из них получаются достаточно прочными и долговечными, при этом имея доступную стоимость;

Массив. Из него делают самые дорогие шкафы, надёжные и имеющие долгий срок службы. Если для вас в приоритете долговечность и добротность мебели в прихожей, то вам стоит выбрать для неё шкаф-купе именно из массива.

Качество фурнитуры

Учитывайте то, что пользоваться шкафом в прихожей вы будете каждый день, поэтому он должен быть оснащён прочной, качественной фурнитурой. При выборе проверьте, насколько плавно двигаются ролики при открывании створок, не скрипят ли они. Все полки должны быть надёжно закреплены (кроме тех, которые вынимаются), то же самое касается и перекладины. При заказе изготовления шкафа просите мастеров устанавливать в нём только наиболее дорогую и надёжную фурнитуру − экономить на ней не стоит.

Источник для статьи: https://shkafy-kupe.by/v-prihozhuyu.html

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