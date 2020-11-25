У тех, кто переболел коронавирусом, выявили проблемы с ощущением времени и памятью

Переболевшие COVID-19 пациенты часто страдают от нарушения когнитивных способностей. Для их восстановления требуется реабилитация неопределённого срока, пишет «Российская газета».

У многих перенёсших заболевание наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Люди не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда и забывают, зачем они куда-то шли. Некоторые пациенты жалуются на потерю ощущения времени, например, когда целый час проходит для них как пять минут.

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Николай Дихтяренко, заведующий отделением реабилитации многопрофильного центра современной медицины «Евромед», врач-реабилитолог, в разговоре с изданием пояснил: «Общая интоксикация организма действует в первую очередь на нервную систему. Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм».

Для умственного восстановления после коронавируса реабилитологи советуют ежедневные прогулки по новым маршрутам, изучение иностранного языка и стихов, разгадывание головоломок. Также полезно заниматься упражнениями по укреплению мелкой моторики, собирать мозаику, рисовать, вязать, вышивать, лепить из пластилина.