В 2021 году в Беларуси могут приостановить взимание дорожного сбора. А техосмотр отвяжут точно

В 2021 году взимание дорожного сбора в Беларуси может быть приостановлено — на время разработки нового механизма уплаты. Такая информация была озвучена Людмилой Нижевич, депутатом Палаты представителей Нацсобрания Беларуси.

Накануне на рабочем совещании в парламенте обсуждался вопрос о дорожном сборе. Его решено отвязать от техосмотра, сейчас рассматриваются различные варианты.

Реклама

Депутат Игорь Комаровский сообщил, что после встречи с Лукашенко предложения граждан начали активно поступать. По словам парламентария, больше всего предлагали включить дорожный сбор в стоимость топлива. Однако, по мнению финансовых аналитиков, этот вариант не подходит. Так же считают и депутаты. Это может привести к повышению цен на топливо и другие товары.

«Все должно быть максимально просто и удобно, чтобы любой водитель мог разобраться в системе и оплатить сбор так, как ему лучше», — уверен Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания.

Для того чтобы определять нарушителей, которые не заплатили сбор, депутаты предложили использовать камеры, уже установленные на дорогах.

Парламентарии полагают, что было бы удобно разрешить уплату дорожного сбора по аналогии со страховкой — на любое количество дней, а также ввести, как в страховании, систему, когда при оплате на длительный срок стоимость снижается.

По словам депутата Людмилы Нижевич, в проекте госбюджета на 2021 год доход от уплаты дорожного сбора не предусмотрен. Это значит, что, скорее всего, в 2021 году, пока будет идти работа над новым механизмом, его взимание приостановят.

Водителям, которые уже оплатили сбор на год либо на два, уплаченную сумму зачтут в счёт будущих платежей.

Сегодня собираемость сбора крайне низкая: к концу 2020 года в бюджет поступит около 50% от запланированной суммы. Депутат пообещала оперативно работать над этой проблемой. «В любом случае сбор будет отвязан от прохождения техосмотра. А будет это налог, сбор или платёж, нам предстоит ещё определить», — заявила она.