«Лимит вызовов на сегодня исчерпан». Такой ответ получили заболевшие жители Слуцка, которые пытались вызвать врача на дом

Жители Слуцка, заболевшие коронавирусом и не только, иногда сталкиваются с тем, что сложно вызвать врача на дом или им отказывают в вызове скорой помощи. Очередной звонок с рассказом о такой проблеме поступил в среду, 25 ноября, на «горячую линию» в редакцию «Кур'ера».

Что рассказали случчане

«Мы с мужем болеем коронавирусом. Добиться медицинской помощи невозможно. Когда супруг заболел, я пыталась вызвать ему врача, но мне ответили: «Лимит вызовов на сегодня исчерпан». Тогда он нашёл знакомого, который в поликлинике провёл его на КТ. Результат показал поражение обоих лёгких. Мужу назначили лечение.

Я заболела позже, 19 ноября. Но меня никто не осматривал, только дали подписать бумагу о самоизоляции. Что назначили мужу, то принимаю и я.

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Сейчас состояние ухудшилось. Мне 63 года, дышу тяжело, к тому же проблемы с сердцем. Вчера была медсестра. Я ей сказала, что чувствую себя плохо, температура выше 39 и не падает, тошнота, судороги. Она ответила, что если будет хуже, то вызывать «скорую».

Сегодня утром, в 6 часов, муж позвонил в «скорую», а там ответили: «Все ковидники болеют с температурой». И вызов не приняли.

Может, и так, но ведь все болеют по-разному. У меня раньше температура ни при каких заболеваниях не поднималась так высоко. Хоть бы лекарства какие выписали. Может, препараты мужа мне не подходят? Куда обращаться, уже и не знаем", — рассказала жительница Слуцка Валентина.

Как писал «Кур'ер» ранее, в связи с ростом числа больных коронавирусом в Слуцкой ЦРБ часть третьего этажа взрослой поликлиники отвели под приём пациентов с признаками простуды и коронавируса.

Также из-за жалоб пациентов, которые не могут дозвониться в поликлинику, установлены дополнительные телефоны. Олег Лесников, главврач Слуцкой ЦРБ, пояснил, что эти телефоны работают с 23 ноября — 7 17 44 и 7 17 38.

Телефоны «горячей линии»:

Министерства здравоохранения РБ: (8017) 222 70 80

Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома: (8017) 517 20 25

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